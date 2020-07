Arriva da Temptation Island 7 il nuovo acquisto di Alfonso Signorini. Un’opinionista di spessore che andrà ad arricchire il parterre del GF Vip 5.

Una nuova opinionista sta crescendo di importanza. È affidata al noto reality show di Canale 5 Grande Fratello Vip e proviene direttamente da Temptation Island 7.

Stando a quanto emerso in rete in queste ore, sembra che la nuova opinionista del GF Vip 5 non abbia nulla a che vedere con Loredana Lecciso o Giulia De Lellis. A scovare questa indiscrezione nascosta è stato il portale “Che Tv Fa”, spesso fonte affidabile di informazioni.

Da Temptation Island 7 direttamente al GF Vip 5: la nuova opinionista

Si tratterebbe di un personaggio attualmente impegnato nel nuovo ciclo stagionale di Temptation Island: la turbolenta Antonella Elia. Secondo il sito “Che Tv Fa” a settembre affiancherà il conduttore Alfonso Signorini nello studio del GF Vip 5:

“Per il versante opinionista il nome caldo per la poltrona femminile resta quello di Antonella Elia, come vi avevamo anticipato diverse settimane fa. molto dipenderà dall’esperienza di Temptation Island. trasmissione alla quale sta partecipando dallo scorso giovedì. Pupo invece, come già si sa, è confermato”

La protagonista di Temptation Island Antonella Elia, in questi giorni sta contribuendo al successo del love game condotto da Filippo Bisciglia. A settembre potrebbe sbarcare a Cinecittà, assumendo il ruolo di opinionista televisiva.

La cinquantaseienne torinese affronterà situazioni ricche di colpi di scena, sia dal punto di vista televisivo che sentimentale, da gestire con estrema cura, vista il suo ruolo di imparzialità.

L’arrivo della Elia potrebbe aiutare il Grande Fratello Vip 5 a raggiungere con successo i dati d’ascolto sperati, abbattendo le critiche dei media, che spesso gravano sul presentatore e sugli autori del programma.

In attesa di realizzare se trattasi dell’ennesimo gossip infondato oppure no, oggi in rete si parla di Antonella Elia in relazione alla sua presenza nel villaggio di Temptation Island.