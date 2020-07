Una delle protagoniste più appetibili per il Grande Fratello Vip 5 è senza ombra di dubbio Loredana Fiorentino. Sembra che il conduttore Alfonso Signorini intenda assolutamente reclutarla.

Il nuovo ciclo stagionale del Grande Fratello Vip si preannuncia spumeggiante e con una robusta dose di trash. Il conduttore Alfonso Signorini sarebbe pronto ad ingaggiare alcuni vip che hanno fatto del trash il loro cavallo di battaglia.

Nelle ultime settimane, infatti, sono affiorati i nomi di alcuni elettrizzanti personaggi, come Mariano Catanzaro e Francesco Nozzolino. Due vip che non necessitano presentazioni. Nelle ultime ore, invece, è emerso quello di Loredana Fiorentino, nota al pubblico come la madre di Luigi Mario Favoloso.

Si sa, i protagonisti delle trasmissioni televisive trash acquisiscono automaticamente popolarità e divengono seguitissimi sui social. Alfonso Signorini questo lo sa bene e per la nuova edizione del GF Vip 5 si sta prodigando a reclutare la crème de la crème.

GF Vip 5, trash all’ennesima potenza: la madre di Luigi Favoloso nel cast?

Il direttore del settimanale Chi avrebbe messo gli occhi addosso alla spumeggiante madre di Luigi Mario Favoloso, ex concorrente del Grande Fratello. Loredana Fiorentino, ospite fissa dei talk show condotti da Barbara D’Urso, è nota al pubblico per la sua innata inclinazione al trash.

I telespettatori di Live – Non è la D’Urso ricorderanno senza ombra di dubbio le sfilate improvvisate della signora Fiorentino nello studio di Barbara D’Urso. Deliri di egocentrismo che hanno divertito e galvanizzato il pubblico.

Stando alle ultime indiscrezioni, Alfonso Signorini sarebbe più che convinto ad inserire la madre di Luigi Favoloso nel cast del GF Vip 5, affinché la quarantanovenne napoletana possa portare sprint ed effervescenza nella celebre casa di Cinecittà.

Il possibile coinvolgimento di Loredana Fiorentino potrebbe rendere la nuova edizione del GF Vip una calamita per telespettatori. Non dimentichiamo che, assieme a lei, potrebbero esserci altri personaggi trash di prima qualità.