Grande Fratello Vip 5: l’idea assurda di Alfonso Signorini

Alfonso Signorini sta forgiando un cast scoppiettante per il suo GF Vip 5. Chi è il pezzo da novanta da lui ambito? L’attore turco più amato del momento, Can Yaman.

Grande Fratello Vip 5, work in progress. Alfonso Signorini, esimio direttore del settimanale Chi e brillante conduttore del reality show Mediaset, si è attivato per forgiare un cast di tutto rispetto.

Dopo aver spodestato Barbara D’Urso, che a settembre sarebbe tornata con il suo Grande Fratello Nip, il cinquantaseienne milanese non può assolutamente scontentare le speranze e gli obiettivi dei piani alti di Cologno Monzese, quartier generale Mediaset.

Grande Fratello Vip 5, Alfonso Signorini punta molto in alto

Tra i vip che hanno monopolizzato l’interesse di Alfonso Signorini annoveriamo Can Yaman. Il conduttore vorrebbe srotolare un tappeto rosso al seducente attore turco, protagonista della soap opera di Canale 5 Daydreamer.

Amatissimo dal pubblico femminile di Canale 5, Can Yaman ha raggiunto l’apice della popolarità grazie alla serie televisiva Bitter Sweet, in cui interpretava il personaggio di Ferit. Insomma, un vero e proprio pezzo da novanta, al quale Alfonso Signorini non può e non vuole assolutamente rinunciare.

Can Yaman, gallina dalle uova d’oro di Canale 5? Esplodono le indiscrezioni

Secondo le argute ipotesi e riflessioni degli autori del Grande Fratello Vip 5, Can Yaman potrebbe assicurare grandi ascolti in termini di share. Ragion per cui Mediaset potrebbe esser disposta ad offrire un cachet spropositato al trentunenne di Istanbul.

Alfonso Signorini è più ambizioso di quel che sembra e sfrutterà ogni opportunità fin quando non riuscirà nel suo intento. Ma se il suo tentativo dovesse fallire, i fan di Can Yaman apprezzeranno ugualmente lo sforzo.

L’affascinante attore di Daydreamer ha il suo perché, è una potente calamita per le donne e fa gola agli autori del celebre format di Canale 5. Ma come lui, tanti altri.