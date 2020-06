Grande Fratello Vip 5, Andrea Iannone nel cast? Signorini tenta il colpaccio

Tra i papabili concorrenti della prossima edizione del Grande Fratello Vip, Andrea Iannone è gettonatissimo, praticamente con le valigie già in mano.

Sembra che il conduttore Alfonso Signorini, deus ex machina del reality show Grande Fratello Vip, sempre attento a portare in tv chi manca da tempo, abbia colto l’occasione al volo. Salvo cambiamenti, il pilota di MotoGP Andrea Iannone potrebbe essere uno dei prossimi partecipanti del GF Vip 5.

Grande Fratello Vip 5, Andrea Iannone nel cast? L’indiscrezione del settimanale Nuovo

È il magazine Nuovo a lasciarlo intendere. Secondo l’indiscrezione bomba del magazine, l’ex fidanzato di Belen Rodriguez e Giulia De Lellis potrebbe essere uno dei mirabolanti protagonisti che a settembre varcheranno la porta rossa di Cinecittà.

Se lo scoop del settimanale Nuovo venisse ufficializzato, Andrea Iannone potrebbe creare una serie di dinamiche significative, sia internamente che esternamente al GF Vip 5, grazie ad ipotetici interventi delle sue ex fidanzate. Inoltre il suo palese interesse per il mondo dello spettacolo e il suo esibizionismo, potrebbero indurlo a creare sviluppi interpersonali interessanti.

Grande Fratello Vip 5, il cast forgiato da Alfonso Signorini

Di certo c’è che nella prossima edizione del reality show di Canale 5, ce ne sarà per tutti i gusti e tutte le età. Ricordiamo alcuni nomi probabili, quasi certi. Di Elisabetta Gregoraci si dice possa essere lei l’asso nella manica di Alfonso Signorini.

Direzione Grande Fratello Vip anche per Flavia Vento, ex showgirl che nel format di Canale 5 potrebbe portare scompiglio e trambusto. Un personaggio pimpante ed espansivo, da non prendere assolutamente sottogamba.

Dulcis in fundo, Giulia De Lellis e Andrea Damante. L’ingarbugliato susseguirsi di gossip che ha avvolto il triangolo amoroso formato da Giulia De Lellis, Andrea Iannone e Andrea Damante potrebbe avere un seguito all’interno della casa del GF Vip 5. Il pubblico lo sa e sta preparando i pop corn.