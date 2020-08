Uno dei volti del Grande Fratello che non si può dimenticare è quello di Lalla: oggi a 45 anni si è trasformata esteticamente e lavora per la De Filippi.

Emanuela Sempio, per amici Lalla, è stata uno dei concorrenti che hanno preso parte alla seconda edizione del Grande Fratello. Il programma – al tempo – le conferì una certa notorietà, nonostante fosse stato vinto da Flavio Montrucchio, che – come saprete – è diventato uno stimato conduttore televisivo.

E di lei, cosa possiamo dire? Dopo diverse apparizioni televisive, di lei si sono perse completamente le tracce. Ne volete sapere di più su cosa fa oggi e dov’è finita? Allora continuate a leggere l’articolo.

Lalla, l’esperienza al Grande Fratello?

Il Grande Fratello per Emanuela Sempio, meglio conosciuta con il soprannome Lalla, è stato un ottimo trampolino di lancio per la sua carriera.

La ragazza, però, non è stata sotto i riflettori – come è accaduto, invece, per altre protagoniste del reality show – ma ha iniziato una carriera dietro le quinte, di programmi molto importanti.

Dopo aver preso parte, infatti, alla casa più spiata d’Italia, la Sempio è diventata una autrice televisia e, pensate un po’, lavora al fianco della signora della televisione, Maria De Filippi.

Cosa fa oggi L’ex concorrente?

Come vi dicevamo, Lalla è un’autrice televisiva e si occupa di programmi presentati da Maria De Filippi. Tra questi, possiamo citare il seguitissimo C’è posta per te e Amici.

Dando uno sguardo al suo passato, la 40enne spiega che il Grande Fratello – per come l’ha vissuto lei – è stata un’esperienza che le ha cambiato la vita in maniera positiva.

Ecco le sue parole al riguardo: