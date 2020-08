Gf, ricordate Tullio Tomasino? A 34 anni è irriconoscibile: da brutto anatroccolo a cigno

Era uno dei concorrenti più simpatici del Grande Fratello. La 10 edizione ha segnato grandi personaggi Tullio Tomasino però è cambiato tantissimo

Concorrenti che hanno partecipato alle diverse edizioni del Grande Fratello. Alcuni hanno dimostrato personalità eccentriche, look particolare caratteri distintivi. Tra questi possiamo, sicuramente, citare Tullio Tomasino. Concorrente della 10ª edizione del grande fratello, nel 2009 si è fatto conoscere per il suo look estremamente fuori degli schemi e, da allora non l’abbiamo più visto in TV. Che fine ha fatto il giovane che oggi a 34 anni? Se volete scoprirlo, continuate a leggere l’articolo.

Tullio Tomasino, l’esperienza al Grande Fratello

Era il 2009 quando Tullio Tomasino ha preso parte al Grande Fratello 10. Carpì subito l’attenzione del pubblico del piccolo schermo e dei concorrenti della casa più spiata d’Italia, grazie al suo look particolare e impossibile da non notare.

Il ragazzo, infatti, aveva i capelli lunghi e degli occhiali molto grandi, tanto che gli altri concorrenti del programma lo chiamarono Ariso, in virtù della forte somiglianza con la nota cantante lucana.

Tullio, che fine ha fatto?

Dopo l’esperienza nel popolare Reality show, Tullio ha cambiato completamente vita. Ha abbandonato il suo look un po’ nerd, abbracciando uno stile decisamente opposto. Infatti, a tagliato tutti i capelli e li ha sistemati con un taglio alla moda. Questo drastico cambiamento gli ha permesso di trasformarsi in un bellissimo ragazzo, rispetto al giovane insicuro e un po’ impacciato del programma.

Come si può vedere dalle foto che posta, ogni giorno, su Instagram, Tullio oggi è un uomo di 34 anni, molto bello e affascinante, che ama i gatti. Inoltre, si è costruito anche una carriera solida nel mondo della Morita: il ragazzo, infatti fa parte della Nazionale Campioni dello sport e stelle dello spettacolo e si occupa di musica in particolare di dj set.



Un bel cambiamento per il ragazzo che da brutto anatroccolo si è trasformato in un cigno bello e ricco di qualità.