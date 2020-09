Famosa anche per essere la ex fidanzata di Naike, la figlia di Ornella Muti, l’ex gieffina oggi non si rinosce più

Ex concorrente del Grande Fratello e una delle ultime fiamme di Naike Rivelli. Di chi parliamo? La risposta è semplice: Siria De Fazio. La ricorderete tra le fila dei concorrenti del famoso reality show e come ex fidanzata della figlia di Ornella Muti.

Dopo la chiacchierata relazione con la provocante Naike e la partecipazione al GF, di lei non abbiamo letto molto. La domanda che si sono fatti in molti è la seguente: che fine ha fatto l’ex gieffina? Te lo sveliamo di seguito.

Siria De Fazio, l’esperienza al Grande Fratello

Tra i vari concorrenti che hanno partecipato al Grande Fratello, non possiamo non ricordare la chiacchierata Siria De Fazio. Oltre ad essere diventata famosa – grazie alla sua partecipazione al popolare reality show – è balzata agli onori della cronaca rosa per la sua relazione – durata pochi mesi – con Naike Rivelli.

Le due hanno vissuto intensamente la loro storia d’amore, seppur si sia consumata in un periodo molto breve. In merito al loro rapporto, la De Fazio dichiarò quanto segue:

“Credo sia l’amore della mia vita. Non ci sentiamo, non abbiamo nessun tipo di rapporto. Ma la porto dentro di me. Siamo due persone con un’anima simile ma una mente diversa. Non so cosa faccia, non mi informo su di lei, rimango completamente distaccata, non la seguo neanche sui social”.

Silvia non ha mai celato la sua omosessualità, anzi: all’interno della casa non si è posta limiti.

Come vive oggi Siria del Grande Fratello

Dopo l’esperienza al Grande Fratello, Siria ha avuto una storia con Naike Rivelli, terminata la quale non si è di certo fermata e ha avuto anche altre relazioni, nonostante la figlia della Muti le fosse rimasta nel cuore.

Anche se la sua vita sembrava perfetta sotto i riflettori, la donna ha avuto una infanzia difficile, vivendo con la madre separata dal padre, sempre assente. L’anoressia l’ha accompagnata per molti anni della sua esistenza, dagli 8 ai 22 anni.

Oggi è una modella, dal corpo statuario e pieno di tatuaggi che possiamo vedere nelle sue foto pubblicate sui social.

Inoltre, ha riacquistato la serenità che le mancava. Si è sottoposta a diversi interventi di chirurgia per modificare il suo aspetto. È intervenuta, infatti, sul naso, bocca e mandibola.