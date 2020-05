Nelle ultime ore si è consumato un teatrale botta e risposta a mezzo social. I protagonisti della querelle sono due ex concorrenti della primissima edizione del reality show Grande Fratello: Salvo Veneziano e Cristina Plevani.

Nervi a fior di pelle tra la quarantottenne bresciana e il quarantacinquenne siracusano. I due ex coinquilini non si sono risparmiati e sul social network Instagram hanno fatto a gara nel torbido gioco delle frecciatine.

Ad aprire le ostilità ci ha pensato Salvo Veneziano, reo di aver pronunciato una frase sessista sul suo canale social:

L’intransigente Cristina Plevani non ha tollerato la frecciatina del suo ex coinquilino e ha dato sfogo alla sua collera, mediante una diretta con i suoi followers:

“Mi fa piacere che questo argomento lo diverta molto e lo faccia ridere. Io non rido. Sarà comunque un argomento interessante su cui confrontarmi con Marina La Rosa, quindi prenderò il testimone e risponderò. Poi l’argomento Salvo per me sarà chiuso per sempre. P.s. Non ho mai avuto ascia di guerra alzata o qualcosa con Salvo. Ora si.”