Gf, ricordate il Cummenda: oggi a 39 anni ha un viso del tutto diverso – FOTO di Roberto Mercandalli

View this post on Instagram

Durante questo periodo di quarantena i miei amici Mi hanno convinto a creare il mio profilo instagram per ricordare insieme i giorni del #gf8 . . . . . . . #grandefratello8 #gf8 #grandefratellovip #grandefratello #grandefratellotv #mediaset #canale5 #cumenda #ilcumendadelgf8 #ascaniopacelli #raffaellafico #agenziadeicampioni #quarantena #quarantenachallenge #quarantenamood #quarantenanontitemo #iorestoacasa #iorestoacasa❤️ #covid19 #covid19italia #coronavirus