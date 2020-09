Gf, ricordate Rebecca? Irriconoscibile dopo la dieta: ‘Lavoro come colf e dog sitter’

Una concorrente che ha spiazzato tutti con la sua storia: transgender dopo una vita come prete, Rebecca oggi è irriconoscibile

Tra i concorrenti più frizzanti e particolari del Grande Fratello, non possiamo non menzionare Rebecca De Pasquale. La donna ha partecipato alla quattordicesima edizione del popolare reality show e, fin da subito, ha voluto rivelare la sua vera storia al pubblico.

Prima di diventare Rebecca, infatti, la concorrente era un uomo e si chiamava Sabatino. Ecco le sue parole in merito:

“Sono nato Sabatino, ho pensato di voler vivere da don Mauro, ho capito di essere semplicemente Rebecca”.

Che fine ha fatto oggi l’esuberante e simpatica Rebecca? Se la domanda vi incuriosisce e volete anche avere una risposta, continuate a leggere questo articolo.

Rebecca De Pasquale, l’esperienza al Grande Fratello

Nella 14esima edizione del Grande Fratello, abbiamo conosciuto Rebecca De Pasquale, una delle concorrenti più simpatiche e frizzanti del reality show. La donna entra nella casa e conquista tutti con i suoi modi divertenti e gentili di fare.

La De Pasquale racconta, fin da subito, la sua storia al pubblico e ai concorrenti della casa più spiata d’Italia:

Dopo la propria esperienza al Grande Fratello, Rebecca ha perso diversi chili e ha intrapreso un percorso di miglioramento fisico, partecipando anche a diverse ospitate nel salotto di Barbara D’Urso.

Rebecca De Pasquale, che fa oggi?

Dopo il GF, Rebecca De Pasquale è stata ospite dei vari salotti di Barbara D’Urso, sia a Pomeriggio Cinque che a Live, non è la D’Urso e ha intrapreso un percorso di dimagrimento con il dottor Lemme, che ha elaborato per lei la cosiddetta “dieta degli spaghetti a colazione”, per la quale la paziente può mangiare carboidrati solo fino alle ore 12.

Vietato, inoltre, il mix di carboidrati e zuccheri insieme, nonché sale e zucchero, al fine di far perdere peso a Rebecca, scongiurando il rischio di diabete e ipertensione.

Grazie al regime alimentare elaborato dal noto dottore, Rebecca ha perso 25 kg. Un risultato che ha mostrato in diverse foto pubblicate sui social. In Tv non la vediamo più così spesso se non in qualche puntata dei programmi della D’Urso. La De Pasquale confessa:

“In tv ho fatto poco dopo il Gf, ho un bel curriculum ma non importa a nessuno. Lavoro come colf e dog sitter e a tutti quelli che credono di sfondare con il Gf dico di andarci coi piedi di piombo perché la realtà è molto più amara”.

In effetti, solo pochissimi gieffini sono riusciti a sfondare nel campo del mondo dello spettacolo dopo la partecipazione al reality.