GF, ricordate Maria Antonietta Tilloca? Dopo 20 anni è completamente cambiata – FOTO

Grande Fratello, 20 anni dopo: che fine ha fatto la bellissima Maria Antonietta Tilloca? Scopriamo insieme come è diventata e cosa fa oggi.

Sono trascorsi vent’anni dalla prima edizione del Grande Fratello e molti protagonisti sono ancora oggi volti indimenticabili. Tra questi vi è sicuramente quello di Maria Antonietta Tilloca.

Ma che fine ha fatto dopo aver preso parte al noto reality show di Canale 5? Ecco com’è oggi e cosa fa.

Maria Antonietta Tilloca vent’anni dopo

Correva il 2000, quando è andata in onda sul Canale 5 la prima edizione del Grande Fratello. Al tempo, il nuovo reality di Mediaset ha riscosso un enorme successo e molti dei volti protagonisti sono ancora oggi ricordati dai telespettatori. Tra questi vi è quello di Maria Antonietta Tilloca, che dopo aver partecipato al programma ha deciso di vivere la sua vita lontano dai riflettori.

Dopo gli studi, la donna ha deciso di iscriversi alle selezioni della trasmissione ed è stata scelta come una delle prime concorrente della prima edizione del reality show. Ma come è cambiata la sua vita da allora?

Cosa fa oggi? Scopriamo qualcosa di più su di lei

Come già anticipato, dopo aver lasciato la casa più spiata d’Italia, Maria Antonietta Tilloca ha deciso di dedicarsi alla sua passione: la pittura. Oggi non vive più nel nostro paese ma, insieme al suo compagno, ha scelto di vivere in Marocco in un paese non lontano da Casablanca. (continua dopo la foto seguente)

In una intervista rilasciata al Fatto Quotidiano, ha confessato che ha stretto amicizie che ancora oggi porta avanti: pare sia ancora in contatto con Salvo Veneziano, Sergio Volpini (per scoprire qualcosa di più sull’ex gieffino clicca sul link seguente) Lorenzo Battistello.