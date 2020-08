Gf, vi ricordate di Man Lo? Oggi a 40 anni è uno schianto

Tutti ricordano la simpatica e tenera Man Lo Zhang del Grande Fratello. Al tempo aveva 26 anni. Oggi è molto cambiata ed è più sensuale

Nata in Cina, Man Lo Zhang fu una delle concorrenti più apprezzate e seguite del Grande Fratello 6. Buffa, dal look da cartoon, la giovane – al tempo 26enne – divenne la mascotte della casa più spiata d’Italia. Sono passati diversi anni dalla sua prima apparizione televisiva all’interno del programma Endemol: sapete che è diventata una donna bellissima?

Man Lo, l’esperienza al Grande Fratello

Man Lo Zhan partecipò alla sesta edizione del Grande Fratello. Particolare, dai comportamenti buffi e dall’abbigliamento da manga, la ragazza cinese conquistò il pubblico dei telespettatori e non solo.

Divenne, in poco tempo, la mascotte della casa, grazie alla sua innata simpatia e ai suoi singolari modi di fare.

La giovane era giunta in Italia tre anni prima per studiare al DAMS di Roma 3, in quanto il suo sogno era quello di diventare una regista.

Man Lo, che fa oggi?

Dopo l’esperienza al Grande Fratello, la ragazza ha preso parte a diverse pubblicità (anche una con Claudio Amendola), per poi diventare una inviata per Striscia La Notizia, affiancando il simpatico Moreno Morello.

Ha lavorato, inoltre, nel cinema in diverse pellicole come “Questa notte è ancora nostra” di Paolo Genovese, “Cenci in Cina” e per la web series di Maggio Capatonda, “Sexy Spies”, nonché in Happy Family con Diego Abatantuono. Al momento, è fidanzata con Stefano Codegoni che – nella vita- è un imprenditore, modello e fotografo.

Il suo look è completamente cambiato: Man Lo, infatti, oggi è una donna sexy, elegante e con un fisico scolpito come si può vedere dalle foto su Instagram.