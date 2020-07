Gf, ricordate l’ex gieffina Roberta Beta? Sono passati 20 anni: oggi è un’altra persona

Roberta Beta è uno dei più celebri volti del Grande Fratello. Ha partecipato alla primissima edizione e dopo la sua vita è cambiata radicalmente

Che fine ha fatto Roberta Beta del GF?

Ve la ricordate Roberta Beta? Forse non tutti potrebbero dire di sì a questa domanda, ma sappiate che era una delle concorrenti che fecero parte della prima edizione del Grande Fratello.

Sono trascorsi 20 anni da quella esperienza televisiva e la donna ha avuto diverse esperienze televisive e radiofoniche e una vita amorosa intensa, quanto altalenante. Volete sapere osa fa oggi? Scopriamolo insieme.

Roberta Beta, l’esperienza al Grande Fratello

Correva l’anno 2000. Andava in onda la prima edizione del Grande Fratello. Nella casa più spiata d’Italia, insieme a Pietro Taricone e Cristina Plevani, c’era anche Roberta Beta. Forse non tutti la ricorderanno, ma – dopo quell’esperienza – l’abbiamo vista diverse volte sul piccolo schermo.

Quell’edizione fu vinta da ‘O’ Guerriero, ma lei iniziò a lavorare in TV. Spesso la vediamo nel ruolo di opinionista nel salotto di Barbara D’Urso che lei considera una vera professionista.

“Nel suo salotto vado con lo spirito dell’allieva che deve imparare, perché lei è una grande professionista”. Ha lavorato anche per La Vita in Diretta di Michele Cucuzza.

Beta, la vita amorosa e lavorativa oggi

Nella sua vita, ha avuto diverse storie d’amore che, però, non sono finite bene. La prima, con Igor, dal quale ha avuto un figlio che oggi ha 18 anni.

Nel 2013, ha conosciuto il suo nuovo compagno con il quale è stata insieme fino al 2020, anno in cui si sono lasciati. La donna ha raccontato che è stata lei a prendere la decisione di dirgli addio, perché aveva scoperto un tradimento.

Ecco le sue parole:

“Stavamo insieme dal 2013. Oggi sto benissimo perché mi sono accorta che in realtà ho passato anni di totale confusione. Ho chiuso io e non è stato facile”.

E ha aggiunto: “La spinta me l’ha data la scoperta di un tradimento, perché per me il tradimento è una cosa inaccettabile, capace di farmi superare ogni dolore e la paura di restare sola. Certo, è chiaro che dopo qualche giorno ho avuto dei ripensamenti. Lui mi mancava tanto, ho pensato che forse avevo esagerato”.

Chissà se – magari – il nuovo anno le porterà più fortuna e riuscirà a trovare la sua anima gemella.

Ve la ricordate Roberta Beta? Forse non tutti potrebbero dire di sì a questa domanda, ma sappiate che era una delle concorrenti che fecero parte della prima edizione del Grande Fratello.

Sono trascorsi 20 anni da quella esperienza televisiva e la donna ha avuto diverse esperienze televisive e radiofoniche e una vita amorosa intensa, quanto altalenante. Volete sapere osa fa oggi? Scopriamolo insieme.

Roberta Beta, l’esperienza al Grande Fratello

Correva l’anno 2000. Andava in onda la prima edizione del Grande Fratello. Nella casa più spiata d’Italia, insieme a Pietro Taricone e Cristina Plevani, c’era anche Roberta Beta. Forse non tutti la ricorderanno, ma – dopo quell’esperienza – l’abbiamo vista diverse volte sul piccolo schermo.

Quell’edizione fu vinta da ‘O’ Guerriero, ma lei iniziò a lavorare in TV. Spesso la vediamo nel ruolo di opinionista nel salotto di Baqrbara D’Urso che lei considera una vera professionista.

“Nel suo salotto vado con lo spirito dell’allieva che deve imparare, perché lei è una grande professionista”. Ha lavorato anche per La Vita in Diretta di Michele Cucuzza.

Roberta, la vita amorosa e lavorativa oggi

Nella sua vita, ha avuto diverse storie d’amore che, però, non sono finite bene. La prima, con Igor, dal quale ha avuto un figlio che oggi ha 18 anni. Nel 2013, ha conosciuto il suo nuovo compagno con il quale è stata insieme fino al 2020, anno in cui si sono lasciati. La donna ha raccontato che è stata lei a prendere la decisione di dirgli addio, perché aveva scoperto un tradimento.

Ecco le sue parole:

“Stavamo insieme dal 2013. Oggi sto benissimo perché mi sono accorta che in realtà ho passato anni di totale confusione. Ho chiuso io e non è stato facile”.

E ha aggiunto:

“La spinta me l’ha data la scoperta di un tradimento, perché per me il tradimento è una cosa inaccettabile, capace di farmi superare ogni dolore e la paura di restare sola. Certo, è chiaro che dopo qualche giorno ho avuto dei ripensamenti. Lui mi mancava tanto, ho pensato che forse avevo esagerato”.

Chissà se – magari – il nuovo anno le porterà più fortuna e riuscirà a trovare la sua anima gemella.