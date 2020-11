Gf, ricordate Modestina? Oggi a 32 anni ha abbandonato la Tv, ecco che fine ha fatto

Partecipò alla 13esima edizione del Grande Fratello e fece innamorare il vincitore di quell’anno: parliamo di Modestina Cicero. Sapete oggi che fa?

Modestina Cicero partecipò alla tredicesima edizione del Grande Fratello. Nata in Germania, si trasferì con la sua famiglia in Sicilia, per poi iscriversi all’Università e lavorare come modella per sostenere i suoi studi.

Fece innamorare Mirco Petrilli che la corteggiò per tutto il tempo nella casa. Sapete oggi cosa fa la ragazza?

Modestina Cicero, l’esperienza al Grande Fratello

Ci troviamo nell’edizione numero 13 del Grande Fratello, quando facciamo la conoscenza di Modestina Cicero. Nata in Germania, la ragazza si trasferì – poi – in Sicilia.

Lì, iniziò l’università e cominciò il suo lavoro di indossatrice per pagarsi gli studi. Poi, ad un tratto, si presentò l’occasione di partecipare al Grande Fratello.

Quell’edizione fu vinta da Mirco Petrilli che la corteggiò senza tregua durante la casa.

La giovane, però, cedette alle sue avance solo dopo che i riflettori del programma si spensero. Stanno ancora insieme?

Modestina Cicero, che cosa fa oggi?

Modestina Cicero oggi è una bellissima modella. La sua bellezza non è stata affatto scalfita dal tempo.

Pare, però, che tra la giovane e Petrilli sia tutto finito. Infatti, i due non condividono più foto insieme e, lo stesso ex vincitore del GF, ha detto – in una recente intervista – che sarebbe alla ricerca della persona giusta.

Sui social, Modestina pubblica foto da sola, selfie, con la famiglia e gli amici e mentre è in giro in vacanza e in bei posti in cui si trova a passare.



Inoltre, continua a svolgere il suo lavoro di indossatrice. La vediamo sorridente in diversi scatti sui social, con il suo sorriso smagliante.

Mirco, invece, dopo l’esperienza positiva nel reality show, ha ripreso il suo lavoro di contadino nell’agricoltura. Chissà, forse i due potranno riavvicinarsi un giorno?

Non ci resta che stare a vedere quale sarà la sua prossima sorpresa.