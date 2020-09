Una ex concorrente bella e grintosa, oggi Mia Cellini è molto diversa: troppi ritocchi la fanno sembrare una bambola.

È stata una dei concorrenti della tredicesima edizione del Grande Fratello. Parliamo di Mia Cellini, personaggio del web, amatissimo dal pubblico più giovane.

Grazie al reality show la ragazza si è fatta conoscere dal pubblico del piccolo schermo. La domanda che ci sorge spontanea adesso, è la seguente: che fa oggi la simpatica concorrente del programma Mediaset?

Se siete curiosi di saperlo, continuate a leggere questo articolo: vi anticipiamo che è ritornata più audace che mai…

Mia Cellini: dai social al Grande Fratello

Mia Cellini ha partecipato al Grande Fratello 13. La giovane è stata fin da subito amata dal pubblico più giovane, che seguiva la casa più spiata d’Italia.

Durante il suo percorso nel programma ha spiegato ai coinquilini della casa – e di conseguenza al pubblico italiano – di aver intrapreso una strada fatta di apprezzamento di se stessa, che l’ha condotta a perdere molti chili, pur amando la sua essenza più pura.

Migliorarsi senza snaturarsi: questo è quanto ha messo in pratica la gieffina che, per qualche tempo, è sparita dai social per poi ritornarvi in versione più audace e sexy che mai.

Come vive oggi Mia Cellini?

Amante del make-up e grande esperta delle tecniche per rendere bella e perfetta ogni donna, Mia si mostra – dopo un pò di assenza – nuovamente sui social, in versione totalmente rinnovata.

Ha abbandonato i capelli castani e lunghi per sfoggiare una capigliatura biondo platino e delle labbra decisamente più rimpolpate.

Il suo ritorno è stato molto apprezzato dai fan che la seguono sui social, in particolare Instagram e Facebook: outfit sensuale, make-up fatto di kajal e matita nera che enfatizzano il magnetismo del suo sguardo e labbra nude.

Una vera bomba sexy, vestita da abiti attillati e crop top.