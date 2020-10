Gf, ricordate Mauro Marin? Dopo il ricovero psichiatrico è irriconoscibile

È stato il vincitore del Grande Fratello 10, condotto da Alessia Marcuzzi. Sono passati dieci lunghi anni, sapete che fine ha fatto Mauro Marin?

Mauro Marin porto a casa, con una vittoria schiacciante, la vittoria al Grande Fratello 10.Da quella sua esperienza televisiva, sono passati 10 anni e tante cose sono cambiate nella vita dell’uomo, di cui non si è sentito parlare per diverso tempo.

Mauro Marin, l’esperienza al Grande Fratello

Abbiamo conosciuto Mauro Marin nel Grande Fratello 10. Il ragazzo, sin da subito, dimostrò di avere un carattere particolare e un carisma particolare, che conquistarono – fin da subito – il cuore del pubblico da casa.

Il ragazzo, in quell’edizione, infatti, portò a casa l’ambito premio della casa più spiata d’Italia con una votazione schiacciante, pari all’80% dei voti espressi da casa.



Dopo la sua partecipazione al GF, Mauro Marin è stato ospite in diversi salotti televisivi – tra i quali anche quello di Barbara D’Urso e ha iniziato a fare diverse serate.

Mauro Marin, cosa fa oggi l’ex gieffino?

In una intervista a Chi, ha rivelato di soffrire di bipolarità e che, pertanto, era stato sottoposto a più ricoveri e “in riabilitazione psichiatrica per disturbi bipolari“.

Dopo il GF, il salumiere di Castelfranco Veneto iniziò anche una carriera di cantante, seppur fallimentare, con il lancio del singolo Din Don Dan.

Dopo questa esperienza, ritorna a occuparsi dei salumi nel suo paese di origine. Nel frattempo, ha avuto anche una figlia dalla sua ex compagna Jessica che, però, l’ha lasciato tornando nella sua regione, l’Abruzzo.

Pare che Marin non abbia mai riconosciuto la bambina. L’ex gieffino, inoltre, ha avuto anche una diatriba giudiziaria con quello che doveva essere suo suocero che l’ha portato in tribunale.

L’uomo lo aveva trascinato in tale sede, in quanto lo aveva denunciato per minaccia e detenzione abusiva di armi. Accuse che il giudice che si è occupato del caso ha fatto decadere, per insufficienza di prove.

Tra i due c’era stato un rapporto burrascoso, fatto di minacce pesanti, che hanno inciso anche sul rapporto con Jessica.

Di tanto, in tanto, lo ritroviamo – in veste di opinionista – nel salotto di Barbara D’Urso. A seguito di un incidente domestico, ha – infine – perso due dita della mano, ferendosi con una sega elettrica, mentre svolgeva diversi lavori in casa.