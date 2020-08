GF, l’ex vincitore oggi vende piadine: Ferdi Berisa è irriconoscibile!

Ricordate l’ex vincitore del Grande fratello Ferdi Berisa? Oggi ha un’altra vita lontano dalle telecamere. Ecco cosa fa e come vive

Tra i vincitori indimenticabili del Grande Fratello, c’è sicuramente Ferdi Berisa. Il ragazzo, come ricorderete, ha vinto la nona edizione del popolare reality show che mise in risalto anche la sua difficile storia di vita.

Il giovane, infatti, di origini albanesi, arrivò in Italia a bordo di un gommone con tutte le difficoltà del caso. La vittoria al Grande Fratello rappresentò per lui una grande rivincita e una sorta di ricompensa per tutto il dolore provato.

Che fine ha fatto Ferdi? Come ha investito i soldi ricevuti dal programma Endemol? Se siete curiosi di dare risposte a queste domande, allora continuate a leggere questo articolo.

Ferdi Berisa, l’esperienza al Grande Fratello

Ci troviamo alla nona edizione del Grande Fratello. Tra i concorrenti di quell’annata, compare il nome di Ferdi. Un giovane di bell’aspetto, dal carattere deciso che ha alle spalle un passato difficile e doloroso. Alcuni lo ricordano per la storia d’amore nel lontano 2009 con Francesca Fioretti vedova del calciatore della fiorentina Davide Astori.

Prima di approdare nel popolare reality show italiano, Ferdi – infatti – ha passato dei momenti seriamente difficoltosi. Il giovane, infatti, nel 1996 approdò sulle coste dello Stivale a bordo di un gommone, come tanti altri suoi connazionali che – dall’Albania – cercavano un futuro migliore nel nostro paese.

Il ragazzo vinse la nona edizione del Grande Fratello e portò a casa la vincita del programma che fu una vera manna dal cielo per Ferdi che voleva costruirsi un futuro.

Berisa, che fine ha fatto oggi?

In molti si sono chiesti che fine avesse fatto Ferdi Berisa dopo il successo e la popolarità ottenuti con il Grande Fratello, ma – sopratutto – come l’ex gieffino avesse speso la somma vinta.

Con quel denaro, Ferdi ha scelto di diventare giornalista e di investire il denaro nella realizzazione di Casa Elim, un’associazione che ha lo scopo di fornire aiuto e supporto alle persone che si trovano in situazioni particolarmente difficili.

Oltre a dedicarsi al mondo del giornalismo e della solidarietà, Ferdi ha anche aperto una piadineria. Nella casa del Grande Fratello, iniziò una relazione con Francesca Fioretti con la quale si lasciò dopo pochi mesi.

Ha avuto anche una storia d’amore con Barbara Barucca, che – però – è terminata, come da lui stesso dichiarato – perché ha iniziato a vedere la sua fidanzata come una semplice sorella.