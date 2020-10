Gf, ricordate Kiran? Dopo la condanna per violenza sessuale ecco che fine ha fatto

View this post on Instagram

Kiran Maccali, ex concorrente del grande fratello 12, due anni fa è stato arrestato per resistenza al pubblico ufficiale, lesioni e danneggiamento aggravato e denunciato per maltrattamento nei confronti dei suoi genitori. Mentre l'ex gieffino era in attesa di giudizio per i maltrattamenti ai danno dei genitori, la sua ex fidanzata lo ha accusato di violenza e stalking. Secondo la testimonianza della donna l'8 marzo del 2018 Kiran l'avrebbe aspettata sotto casa per violentarla, violando le misure cautelari. Kiran è stato condannato a due anni e due mesi di reclusione. #grandefratello#kiranmaccali