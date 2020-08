Gf, ricordate Katia Pedrotti? Seno e naso rifatti: oggi a 41 anni non è più la stessa

Tutti la ricordano sicuramente per la tormentata storia d’amore con Ascanio. Oggi Katia Pedrotti è molto cambiata ed è una tenerissima mamma

In tanti si chiedono spesso che fine abbiano fatto i concorrenti del Grande Fratello, soprattutto quelli legate alle prime edizioni del reality show. Tra questi, come ricorderete, c’è stata anche la biondissima Katia Pedrotti.

La giovane partecipò alla casa più spiata d’Italia, nell’edizione in cui vinse la simpaticissima Serena Garitta. Sapete oggi cosa la Pedrotti? Se la risposta è no, allora continuate a leggere questo articolo.

Katia Petrotti, l’esperienza al Grande Fratello

Katia Pedrotti partecipò alla quarta edizione del Grande Fratello. In quell’anno, la bella concorrente trovò l’amore proprio all’interno della casa più spiata dello Stivale. Come ricorderete, la bionda Katia si innamorò di Ascanio Pacelli.

Fece sognare milioni di telespettatori che seguivano costantemente le vicende che si sviluppavano all’interno della casa, solo per vedere l’evolversi della loro storia d’amore.

Da quel fatidico incontro, sono passati 16 anni e i due non si sono mai detti addio, anzi: si sono sposati e hanno formato insieme una bella famiglia. I due hanno solo avuto una piccola crisi di coppia dopo la nascita della primogenita, Matilda. Hanno avuto, poi, un maschio di nome Tancredi.

Katia Pedrotti, che fa oggi?

A Katia fu proposto di partecipare al GF Vip ma la donna rifiutò. Dopo diverse ospite in vari programmi TV di Mediaset, la Pedrotti ha deciso di dare una mano al marito nell’azienda di famiglia.

Fa molto sport e si tiene in forma, con attività fisica e dieta mirata. Pubblica sui social delle foto molto belle e anche sensuali, di cui Ascanio non è geloso, in quanto è lo stesso marito a spingerla a fare tali servizi fotografici, al fine di sentirsi sempre bella e sicura di sé.

Nonostante le polemiche per gli interventi chirurgici a cui ha ceduto, Katia a 41 anni è ancora una delle ex gieffine più belle e simpatiche. Lei ha infatti dichiarato qualche anno fa in una interviste a Fanpage:

‘Ho rifatto naso e seno’

Per un problema personale Katia ha deciso di aumentare di un po’ il suo seno che naturalmente era molto piccolo. Il naso invece è stato rifatto per questioni di salute.