Gf, ricordate Francesca? A 44 anni molto invecchiata ‘Faccio la baby-sitter e…’

Nemmeno Francesca Piri è riuscita a sfondare nel mondo dello spettacolo. L’ex gieffina del primo Grande Fratello ha avuto non pochi problemi

Tra i concorrenti della prima edizione del Grande Fratello, ricordiamo anche Francesca Piri. Il programma – al tempo – fu vinto da Cristina Plevani (che, nella casa, ebbe una relazione con il compianto Pietro Taricone).

Ciononostante, lei – come gli altri concorrenti dell’edizione andata in onda 20 anni fa – non è stata dimenticata. Ma cosa fa oggi? È ancora nel mondo dello spettacolo? Se siete curiosi, continuate a leggere. È davvero cambiata tanto, in tutto questo tempo.

Francesca Piri, l’esperienza al Grande Fratello

Era l’anno 2000 quando Francesca Piri – e altri sconosciuti varcarono – la soglia della porta del Grande Fratello. Nella casa più spiata d’Italia – al tempo – entrarono tanti altri volti noti del piccolo schermo: Cristina Plevani (che vinse la prima edizione del programma), il compianto Pietro Taricone, Marina La Rosa, Rocco Casalino e altri.

Al tempo, Francesca aveva 24 anni e tanti sogni nel cassetto. Studiava all’università e si divideva tra un lavoretto e l’altro per pagarsi gli studi. L’ingresso nella casa fu, per lei, un’esperienza unica e diversa, ma che non ha funto da trampolino di lancio per una eventuale carriera televisiva.

La ragazza, infatti, fu anche la prima concorrente della prima edizione del GF ad essere eliminata. Oggi cosa fa l’ex gieffina?

Francesca, cosa fa oggi?

Oggi, Francesca ha 44 anni e non lavora nel mondo dello showbiz. Nel corso del tempo, infatti, ha svolto diversi lavori e ha preso delle qualifiche per svolgere specifici mestieri.

Ecco cosa ha dichiarato in una intervista rilasciata a Nonsolo.tv:

“Da 3 anni a questa parte, dopo un corso di stenotipia, trascrivo udienze penali: un lavoro interessante anche se non pagato benissimo”.

E ha aggiunto:

“In questi 20 anni ho cambiato tanti lavori: “Ho fatto l cameriera mentre studiavo alla Sapienza, ho lavorato in diverse strutture ospedaliere come terapista occupazionale, sono stata segretaria di un importante studio medico oltre a tanti lavori stagionali”.

Francesca, come tanti altri, quindi ha avuto difficoltà a continuare la sua carriera artistica dopo il gf nonostante la grande popolarità. In una vecchia intervista a Fanpage Francesca confessò:

Lasciai perdere le serate e decisi di ripartire da me, dai sogni che avevo prima di quel programma. Quei soldi fecero una brutta fine. Dopo averne speso una parte ed essermi comprata un’auto, una Peugeot 206 decappottabile, li affidai a un investitore finanziario. Lui comprò azioni che purtroppo, nel 2001, dopo il crollo delle Torri Gemelle, persero quasi del tutto il loro valore.

La Piri oggi ha altri obiettivi:

Oggi sono un’altra persona. Attraverso l’Università ho lavorato in alcune delle cliniche più prestigiose della Capitale. Però, fino ad oggi, non sono riuscita a fare fruttare la mia laurea, a trovare un lavoro stabile. I miei genitori non mi fanno mancare nulla, però sento di essere un peso. Guadagno qualcosa come baby-sitter, ma di trovare un impiego non se ne parla.

Insomma si è sempre data da fare a prescindere dalla popolarità.