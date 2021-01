Gf, ricordate Francesca? Oggi è vedova e mamma di una bella bimba

Vi ricordate di Francesca, la bellissima concorrente del Grande Fratello 2009? Che cosa fa oggi? Scopriamolo insieme.

Il Grande Fratello rappresenta ormai da due decenni uno dei Reality più amati e seguiti della storia dei Reality.

Tantissimi i concorrenti passati dinanzi alle telecamere della casa più spiata d’Italia, ma pochi tuttavia hanno fatto breccia nel cuore dei telespettatori e hanno avuto un futuro nel mondo dello spettacolo dopo l’esperienza.

Tra i tanti protagonisti vi è certamente Francesca Fioretti, celebre modella originaria di Maddaloni, un paese in provincia di Caserta, divenuta celebre anche per la sua partecipazione a Pechino Express nel 2013.

Ma cosa fa oggi la bellissima ex gieffina casertana?

Francesca Fioretti rimasta vedova

La modella campana è nota al pubblico non solo per la sua partecipazione ai due noti Reality Mediaset, ma anche per essere stata per 5 anni la compagna di Davide Astori (dal 2013 al 2018), il celebre calciatore della Fiorentina scomparso prematuramente all’età di 31 anni lo scorso 2018.

Dal loro amore, nel 2016 è nata la loro piccola Vittoria, una dolcissima bimba che quest’anno compirà 5 anni.

Il tragico lutto che ha allontanato per un lungo periodo la Fioretti dal piccolo schermo, per potersi potersi dedicare alla professione di mamma a tempo pieno.

Dopo la morte di Astori riparte dal teatro

Dopo essersi presa un periodo di stop dal mondo dello spettacolo, a partire dal 2019, Francesca Fioretti si è dedicata anima e corpo al teatro.

In una vecchia intervista concessa al Corriere della Sera, rivelò che il palcoscenico è stata la sua salvezza ed ha rappresentato per lei la sua personale rinascita dopo l’improvvisa e terribile comparsa del difensore della Fiorentina.

Ecco cosa raccontò la Fioretti in merito:

‘COS’È PER ME IL TEATRO? UN MIRACOLO CHE MI ASTRAE, QUANDO SONO QUI NON PENSO AD ALTRO. È STATO UNA SALVEZZA’

E ancora sul suo futuro:

‘Si vive giorno per giorno e la vita mi ha insegnato a non fare progetti’

ha raccontato in una delle sue ultime interviste ai lettori, i quali si augurano di poterla rivedere presto in scena.