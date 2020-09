Dopo il Grande Fratello e Uomini e Donne, arrivano i problemi con la giustizia. Ecco com’è oggi Fefè: a 40 anni, papà lontano dai riflettori

Fabiano Reffe, detto Fefè, partecipò alla sesta edizione del Grande Fratello. Il programma rappresentò per lui una grande occasione per farsi conoscere al pubblico del piccolo schermo.

Dopo quella esperienza, infatti, divenne tronista a Uomini e Donne. Poi è stato vittima di una situazioni giudiziari poco piacevole, dalla quale ne è uscito completamente assolto. Dopo la trasmissione di Maria De Filippi, di lui non si è saputo più nulla.

Se siete curiosi di scoprire cosa fa oggi, com’è diventato, non vi resta che leggere ciò che vi sveliamo in questo articolo.

Cosa fa oggi e come è diventato Fefè del GF

Dopo le due partecipazioni ai famosi programmi, di Fefè si è saputo ben poco.

L’ex gieffino è stato protagonista, suo malgrado, di una vicenda che l’ha coinvolto in alcuni affari legati alla droga. Pertanto, in molti si sono chiesti che fine avesse fatto.