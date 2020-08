Gf, ricordate Cristina Del Basso? Oggi a 33 anni è un’altra persona – FOTO

Impossibile dimenticare la spumeggiante energia e la tenera simpatia di Cristina Del Basso. L’ex del Grande Fratello oggi però è molto cambiata

Tanti sono i concorrenti che prendono parte al Grande Fratello e – tra questi – c’è stata Cristina Del Basso. Bella e con un corpo mozzafiato, la ragazza ha fatto girare la testa a tutti durante la nona edizione del reality show. Ma che fine ha fatto oggi? Non la si vede tanto in tv. Ha smesso definitivamente i panni di soubrette? Scopriamolo insieme.

Cristina Del Basso, l’esperienza al Grande Fratello

Era l’edizione numero nove quelle in cui abbiamo fatto la conoscenza di Cristina Del

Basso, la concorrente più esplosiva di tutte le edizioni del programma Endemol.

Curve mozzafiato, un seno esplosivo è una simpatia straripante le hanno permesso di farsi amare dal piccolo del piccolo schermo ma anche dai maschietti – in particolare – che erano incantati dalla sua bellezza.

Cristina ha saputo farsi apprezzare nonostante un’apparenza che la dipingeva come una interessata solo a ‘farsi vedere’. Invece, grazie alla grande macchina dell’occhio che tutto guarda, Cristina ha dimostrato di avere tanto altro: in primis una grande sensibilità.

Cristina Del Basso, che fine ha fatto oggi?

Ultimante non la vediamo più in TV, come faceva un tempo e in molti si sono chiesti se fosse successo qualcosa alla showgirl.

Certo, Cristina – nel 2015 – è diventata mamma di Riccardo, avuto da Gianluca Colombo Ferioli da allora, ha scelto di essere più riservata, dopo aver lavorato per il piccolo e per il grande schermo. Anche dai social è sparita, i suoi post sono tutti datati. Insomma, oggi sembra essere un’altra persona: riservata e lontana dai riflettori.

L’ex gieffina è comunque ancora ospite – di tanto in tanto – del salotto di Barbara d’Urso ma di meno, rispetto al passato. Qui, in foto, in uno dei suoi ultimi scatti rubati.

È stata inviata per Pomeriggio Cinque e Domenica Live e ha preso parte a pellicole come La mia mamma suona il rock, A Natale mi sposo e Una vita da Sogno. Inoltre, ha partecipato anche a Colorado Cafè.