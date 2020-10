Gf, ricordate Carmela? A 43 anni molto è cambiata: oggi lavora in...

Un viso espressivo e un corpo bellissimo: non ci si può scordare di Carmela Gualtieri e della sua storia con George Leonard: ecco che fine ha fatto.

Partecipò all’edizione del Grande Fratello 10 e, in quell’occasione, trovò anche l’amore: parliamo di Carmela Gualtieri che, all’interno della casa più spiata d’Italia, conobbe George Leonard.

Ci troviamo nell’edizione dieci del Grande Fratello: una delle più chiacchierate e seguiti, non solo per alterchi e litigi, soliti del reality, ma anche per la storia d’amore che nacque tra Carmela Gualtieri e George Leonard.

In molti, si sono chiesti che fine avesse fatto la ragazza che, oggi, ha 43 anni. I due stanno ancora insieme? Se siete curiosi, allora continuate a leggere l’articolo.

Carmela Gualtieri, l’esperienza al Grande Fratello

Carmela Gualtieri prese parte alla decima edizione del Grande Fratello. In quella importante occasione, che le permise di farsi conoscere dai telespettatori, conobbe anche George Leonard.

Il ragazzo, come lei, faceva parte della rosa di coinquilini della casa più spiata d’Italia. Proprio tra quelle quattro mura, tra litigi e varie incomprensioni tra i concorrenti, i due strinsero amicizia.

Il loro rapporto, però, diventò qualcosa di più, fino a trasformarsi in amore. Dopo tanto tempo, stanno ancora insieme?

Carmela, che fa oggi?

Dopo l’esperienza al Grande Fratello, Carmela Gualtieri e George Leonard continuarono a stare insieme per qualche anno.

Durante la loro relazione, i due ebbero anche una figlia, di nome Violante, ma il rapporto, pian piano, sii deteriorò fino a indurre i due a lasciarsi definitivamente.

Nel 2014, la donna aprì un negozio di scarpe e tutti i giornali ne iniziarono a parlare.

Anche i suoi viaggi non passano inosservati: infatti, fu pizzicata a Ibiza nel 2016, cosa che fece pensare in un eventuale ritorno di fiamma con il suo ex che fa l’imprenditore proprio nella popolare città spagnola.

La donna oggi ha 43 anni e vive in Sicilia con sua figlia. Come si vede dalla foto è molto dimagrita ma nonostante gli anni passati, non ha perso la sua bellezza tipicamente mediterranea.