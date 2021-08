Ha partecipato al GF 7, dopo 14 anni è assolutamente irriconoscibile

Ecco com’è diventata quest’amatissima concorrente del reality show di Canale 5, oggi nessuno è stato capace di riconoscerla.

Ricordate la concorrente del Grande Fratello 7 ritratta in foto? Sono passati 14 anni e ora è cambiata moltissimo.

Ecco che vi sveliamo com’è diventata, continuate a leggere!

Chi è la concorrente misteriosa del Grande Fratello 7

In molti si stanno chiedendo chi sia la concorrente misteriosa ritratta nella foto.

Si tratta di una partecipante dell’edizione del GF vinta da Milo Coretti.

Si chiama Francesca Paola Di Meo ed era riuscita a farsi notare, all’interno del reality show, per la sua bellezza travolgente e la simpatia tipica del sud.

Ora che sono passati ben 14 anni, la donna è irriconoscibile. Curiosi di vedere com’è diventata?

La foto dell’oggi vi sconvolgerà

Francesca Paola Di Meo ha fatto faville nella casa del GF 7. Sono in tantissimi che la ricordano a distanza di tempo.

Siamo sicuri che rivederla adesso vi lascerà davvero di stucco!

Siamo riusciti a rintracciarla su Instagram.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Francesca Paola Di Meo (@francescadimeo)

Eccola, bella come il sole! E’ seguita da quasi 4mila followers, che le stanno vicini da sempre e le tengono compagnia durante le principali tappe della sua vita.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Francesca Paola Di Meo (@francescadimeo)

La donna, in alcune foto, ha dei carismatici occhi verdi che non passano assolutamente inosservati. Probabilmente si tratta di lentine colorate.

All’epoca del reality show, Francesca era appena venticinquenne. Adesso è invece una donna adulta e madre di due splendidi bambini, dei quali spesso posta le foto.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Francesca Paola Di Meo (@francescadimeo)

Non ci rimane che augurare tutta la fortuna possibile a questa splendida donna, che in qualche modo ha fatto la storia del Grande Fratello! Continuate a seguirci per ulteriori aggiornamenti!