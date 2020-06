Mascherine e guanti gettati a terra: a quanto ammonta la multa?

Gettare mascherine e guanti a terra o in modo non corretto, ora può costare molto caro. In alcune città italiane sono state previste delle multe fino a 6.000 €.

Gettare in modo non corretto o a terra mascherine e guanti, è un comportamento molto pericolo. Creiamo inquinamento con questo comportamento incivile e molti comuni sono scesi in campo per eliminare questo fenomeno, prevedendo multe molto corpose. Il pericolo oltre ad essere l’inquinamento, potremo avere un rischio potenziale per la salute, diventando fonte di contagio. Certo un caso limite, ma non del tutto remota. L’Istituto Superiore della Sanità, ha dato le linee guida su come smaltirle correttamente.

Alcune multe previste

Molti sono i provvedimenti su tutto il territorio nazionale. Qui di seguito riporterò alcuni esplicativi: