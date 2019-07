Gettava siringhe colme di liquido bianco sulle passanti, almeno 11 vittime. L’assurdo motivo dietro il gesto raccontato alla polizia

Marius Trifan, 29 anni, di NewCastle, è stato arrestato con l’accusa di aver aggredito oltre 10 ragazze, gettando loro delle siringhe contenenti un misterioso liquido bianco. L’assurdo racconto alla polizia locale.

Gettava liquido bianco sulle donne: ‘Godevo nel farlo’

E’ stato arrestato dalla polizia di NewCaste, Marius Trifan, dopo essere stato identificato dalle telecamere di sicurezza, mentre a bordo della sua bicicletta aggrediva alcune studentesse gettando addosso a loro una siringa contente del misterioso liquido bianco.

Alcune delle ragazza vittime di questo giochetto ‘depravato’, erano convinte che il liquido in questione fosse sperma, o addirittura dell’acido.

In realtà si trattava di comunissimo sapone liquido per le mani. Il motivo per cui lo faceva?

Secondo quanto raccontato da Marius Trifan, alla Polizia del Northumbria, l’uomo ha ammesso il reato compiuto nei confronti delle studentesse.

L’uomo avrebbe gettato siringhe contenente sapone bianco liquido, perchè tramite questi gesto riusciva a trarre piacere, ‘una gratificazione sessuale’.

Il 29enne ha poi rivelato che per lui farlo era come ‘fare sesso’ con quelle donne. Per il reato commesso, la polizia lo ha condannato a otto mesi di carcere in custodia cautelare.

Lo scorso venerdì, l’uomo, si è dovuto presentare dinanzi alla Corte di Newcastle, dove gli è stato comunicato che a seguito della condanna e accuse mosse nei suoi confronti sarebbe stato chiamato a firmare il ‘registro dei trasgressori sessuali per cinque anni’.