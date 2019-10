Gestione Separata INPS: quanto costa iscriversi?

Iscrizione alla Gestione Separata INPS: a chi è rivolta e come perfezionare l’iscrizione?

In seguito alla Riforma Dini del 1996 è stata istituita la Gestione Separata Inps che permette a tutti i lavoratori parasubordinati di versare i contributi previdenziali obbligatori.

In buona sostanza sono obbligati ad iscriversi alla Gestione Separata INPS tutti i professionisti per i quali non esiste un Albo o una Cassa di previdenza e tutti coloro che espletano abitualmente l’attività professionale, che non deve avere natura d’impresa.

Si pensi, ad esempio, a coloro che esercitano attività di collaborazione coordinate e continuative come gli amministratori di società di capitali quando percepiscono un compenso.

Chi si può iscrivere?

Sono obbligati ad iscriversi le seguenti categorie di lavoratori:

i CO.CO.CO, collaborazione coordinata continuativa;

i beneficiari di assegni di ricerca;

i beneficiari di borse di studio erogate per i dottorati di ricerca;

i venditori che effettuano il loro lavoro con la modalità “porta a porta” che hanno un reddito lordo annuo superiore ai 5.000 euro;

gli amministratori locali;

coloro che effettuano spedizioni doganali, ma che non sono assunti con un contatto di lavoro subordinato;

i lavoratori autonomi occasionali che dichiarano di percepire un reddito annuo lordo superiore ai 5.000 euro;

i volontari del Servizio Civile Nazionale, a partire dal 2006;

i medici che sono assunti con un contratto di lavoro di formazione specialistica;

coloro che prestano servizio come lavoratori occasionali di tipo accessorio.

Gestione Separata INPS: come perfezionare l’iscrizione?

L’articolo 2 della legge 8 dell’agosto del 1995 stabilisce qual è la procedura da seguire quando si ha l’obbligo di iscriversi alla gestione separata INPS.

È necessario autenticarsi al servizio inserendo le proprie credenziali e per poter completare l’operazione di registrazione è necessario compilare tutti i campi inserendo i propri dati.

Successivamente, è necessario cliccare alla voce Collaboratore o altre attività e confermare l’iscrizione completando la registrazione, potendo così scaricare e stampare la ricevuta.

L’iscrizione deve avvenire entro trenta giorni dall’inizio dell’attività lavorativa.