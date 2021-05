Gessica Notaro dà la notizia che tutti noi avremmo voluto sentire da tempo – Video

La bellissima attivista e showgirl ha fatto un annuncio che ha spiazzato i fan. Nessuno dei suoi seguaci si sarebbe aspettato una notizia del genere.

Conosciamo tutti Gessica Notaro e sappiamo quanto sia stato difficile per lei voltare pagina dopo l’accadimento terribile che è successo.

Oggi, però, è una donna nuova con un annuncio incredibile per i suoi fan. Scopriamo insieme cos’è successo!

Il terribile dramma di Gessica Notaro

Il 10 gennaio del 2017, Gessica Notaro viene aggredita sotto casa sua, a Rimini, dall’ex fidanzato Edison Tavares.

Gessica lo aveva lasciato e denunciato tempo prima per violenza. Quella sera, per vendicarsi, Edison Tavares le ha lanciato dell’acido sul volto.

A seguito dell’aggressione, Gessica si è dovuta sottoporre a numerosi interventi chirurgici. L’ex compagno, invece, è stato condannato in primo grado a 10 anni di reclusione per lesioni, aumentati a 15 anni in appello.

Nel frattempo, la Notaro è diventata un’attiva testimonial contro ogni violenza, che sensibilizza sul problema sociale che stiamo vivendo.

“Ve lo dico così. Senza troppi giri di parole.”

Finalmente, a distanza di molto tempo, è arrivata la notizia incredibile che ha fatto più gioire i fan della donna.

Gessica Notaro, infatti, ha annunciato che le sue ferite sul viso si siano chiuse definitivamente. Adesso i segni si notano di meno e l’attivista può finalmente sentirsi a suo agio:

“Da due giorni le ferite si sono chiuse definitivamente e finalmente ho potuto truccare il mio viso dopo tanto tempo. Lascio giudicare a voi il risultato😍 IO SONO STRAFELICEEEE❤️ quindi tanta sofferenza ma ne è’ valsa la pena!”

Ecco il video pubblicato da Gessica Notaro in cui si mostra davvero piena di vita:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da GESSICA NOTARO (@gessicanotaroreal)

Non ci rimane che congratularci con l’attivista e showgirl e augurarle il meglio per la sua vita professionale e per quella privata!