Gessica Notaro, la morte in famiglia: lo struggente post di addio sui social dopo il profondo lutto

Oggi se ne va una GRANDE DONNA, fonte di immensa ispirazione per la nostra famiglia e non solo. Lei, che con la sua tenacia ci ha insegnato che nella vita puoi ottenere ciò che vuoi se lo desideri fortemente e che ha amato la vita e tutti noi fino al suo ultimo respiro. Ora la lasciamo andare con la consapevolezza che avrà già incontrato suo marito Gianni che tanto le mancava e le lasciamo vivere in pace la sua Nuova Vita. ❤️ Grazie per tutto quello che hai fatto per me fin da quando ero bambina, grazie per tutto l’amore che ci hai dato e per essere sempre stata la nostra Guida.. speriamo tu possa continuare ad esserlo anche ora🙏 Per noi sarai sempre qui, viva più che mai!!!! Ti vogliamo un mondo di bene Nonna Piera❤️❤️❤️❤️❤️ Tu Viejita🥰 #nonnapiera #vamosargentina #vamosporlacalle #nonnaenipote