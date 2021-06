La modella vittima di una terribile aggressione con l’acido si mostra come mai prima d’ora dopo l’intervento che le ha restituito una parte fondamentale del volto.

Gessica Notaro, con la sua forza e la sua voglia di non arrendersi mai è il simbolo della lotta contro la violenza di genere.

Il web si è commosso per l’ultima foto della modella che mostra l’incredibile trasformazione dopo l’ultimo intervento chirurgico.

Gessica Notaro, dalla violenza all’amore

La storia della modella, ballerina ed addestratrice di delfini Gessica Notaro è una storia di dolore, sofferenza ma anche di tanta forza, speranza ed amore. La 32enne di origine calabrese ma cresciuta in provincia di Rimini porta avanti da ormai 4 anni la sua battaglia per combattere la violenza di genere non avendo paura di mostrarsi dopo il dramma vissuto.

Nel 2017 infatti la ragazza subì una tremenda aggressione con l’acido da parte del suo ex fidanzato Edson Tavares di fronte al portone di casa sua.

Il racconto di quei tragici momenti riecheggiano in tv e sui social perché Gessica non si è mai nascosta: ha raccontato il tremendo dolore subito e i lunghi mesi in ospedale così come le lunghe e dolorose cure per tornare alla normalità.

Oggi Gessica continua a combattere, il suo aggressore è stato condannato a 15 anni di carcere in via definitiva dalla Cassazione e la 32enne oggi è felice accanto al nuovo compagno, Filippo Bologni. Il 26enne è carabiniere ed appassionato di equitazione: è infatti pluricampione di salto ad ostacoli.

“Con lui sono felice davvero”

Ha dichiarato di recente Gessica.

Gessica Notaro, bellissima come non mai: la foto dopo l’ultimo intervento

La Notaro ha voluto condividere il suo percorso verso il ritorno alla normalità con i suoi moltissimi fan che ammirano la sua forza ed il suo coraggio oltre alla sua bellezza. Sì perché la bellezza di Gessica non è stata offuscata dal tremendo gesto ma grazie ai moltissimi interventi sta sbocciando sempre più.

L’ultima foto postata dalla modella su Instagram mostra il prima ed il dopo dell’ultimo intervento alle labbra, una zona che fino ad ora non si era intervenuti poiché si era reso necessario dare priorità ad altre operazioni.

La bocca però, come si sa bene, è una parte fondamentale per le donne soprattutto, per caratterizzare il volto e la sensualità personali.

“Un altro grande passo verso la totale ripresa dell’aspetto estetico del mio volto..mancava una parte fondamentale anch’essa fortemente offesa dall’aggressione..LE LABBRA”

Gessica racconta di come l’acido avesse letteralmente cancellato il contorno delle sue labbra ma con la dermopigmentazione ora la sua bocca è tornata definita e molto sensuale.

“INCREDIBILE VERO? Io penso di non aver mai avuto una bocca così bella in tutta la mia vita!”

Gessica ha mostrato con fierezza le sue nuove labbra e tutti i commenti hanno confermato l’incredibile risultato ottenuto! La bellezza di Gessica è il risultato di madre natura e del suo carattere forte e combattivo che le ha permesso di non arrendersi e di diventare un esempio di speranza e amore per la vita!