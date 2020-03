Chi è Gessica Notaro, la bellissima cantante, modella e ballerina italiana, aggredita con l’acido dall’ex fidanzato nel 2017

Scopriamo tutti i segreti di Gessica Notaro, dall’infanzia agli esordi nel mondo dello spettacolo italiano, dall’aggressione nel 2017 fino alla sua vita privata segnata dal lutto del fratello e dalla nascita di un nuovo amore.

Chi è Gessica Notaro

Nasce il 27 dicembre del 1989, sotto il segno zodiacale del Capricorno. A 17 anni, partecipa a Miss Italia 2007 con il titolo di Miss Romagna: l’esordio è un trampolino di lancio per la giovane, che in seguito è nei cast di programmi come ‘Quelli che…’ e ‘Ciao Darwin’.

Nel 2018 è nel cast di ‘Ballando con le stelle’ in coppia con il ballerino professionista Stefano Oradei.

Diventa nota a tutto il pubblico televisivo nel 2017, quando l’ex compagno Edson Tavares sfregia il volto della ragazza con l’acido. Oggi continua con le cure e i trattamenti per il viso e va sempre in giro con una benda per coprire l’occhio maggiormente colpito dalla sostanza.

Chi è il fidanzato

La Notaro attualmente avrebbe una relazione sentimentale con un giovane di trentenne originario di Rimini ma residente a Milano, Marco.

Al momento non si hanno molte informazioni sul suo conto. Ciò che si sa è che i due si sarebbero conosciuti alla fine del 2018. Dopo l’incontro avrebbero cominciato a frequentarsi e ne sarebbe nato un sentimento fortissimo, che la coppia non esita a mostrare apertamente anche sui social.

La morte del fratello

La Notaro è stata colpita da due pesanti lutti nel corso della sua vita. Si tratta della morte del padre, a cui era legatissima, e pochi mesi dopo, 8, del fratello Bruno.

Il fratello di Jessica se ne sarebbe andato per scelta sua, non è chiaro ancora oggi per quale motivo. La donna avrebbe cercato, nel corso degli anni, di motivare il gesto estremo.

Nel corso di alcune interviste ha dichiarato di aver pensato che il fratello non avesse retto la morte di mio padre.

La Notaro aveva soltanto 20 anni quando accadde: oggi, per fortuna, ha ancora suo fratello Massimo.