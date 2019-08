‘Ti butto il cloro addosso put**na’ Gessica Notaro, insulti e minacce ad un’addestratrice: parte la denuncia social

Un post molto aggressivo coinvolge Gessica Notaro che decide di denunciare l’hater. Vediamo cosa è successo alla ex ballerina di Ballando con le stelle

Gessica Notaro dopo l’aggressione con l’acido ancora in pericolo? Un hater ha messo a dura prova la tranquillità della ragazza, con un post ad alto tasso di violenza gratuita.

Gessica Notaro dalle passerelle alle sale operatorie

Classe’89 la riminese ha una storia alle spalle davvero terribile ma da cui ha tratto una grande forza. Il 10 gennaio 2017, triste data per lei in quanto era il sesto anniversario del suicidio del fratello, il suo ormai ex compagno Edson Tavares non rispettò i divieto di avvicinamento alla ragazza impostogli dal tribunale in seguito alle diverse denunce per stalking che Gessica Notaro aveva presentato.

E l’aspettò sotto casa di ritorno da una cena per gettarle addosso dell’acido privandola, o forse sperava, della sua bellezza che per lui era una colpa.

Perchè Gessica non era solo bella ,vinse Miss Romagna e poi arrivò in finale a Miss Italia 2007, ma anche molto talentuosa come ballerina e cantante, ha partecipato infatti a Ballando sotto le stelle, Quelli che il calcio e affrontato le selezioni di Amici.

Gessica non si è però lasciata andare all‘orrore che provava ma ha reagito, con forza, ed ha affrontato i numerosi interventi chirurgici per recuperare la sua identità (anche se dall’occhio sinistro ha ancora problemi) e ha scelto di divulgare la sua storia per aiutare le donne che subiscono violenza a prendere coraggio e a denunciare.

Ma cosa è successo dunque?

Gli insulti social e l’indignazione di vip e fans

Sul profilo IG di Gessica Notaro è apparsa ieri una foto ( con tanto di nome,cognome e foto dell’autore del post reso pubblico) che riporta un’oscena minaccia contro una donna che come la Notaro fa l’addestratrice di delfini.

Questo da parte di un hater animalista pieno di livore per le polemiche che da tempo ruotano attorno a Gessica e per cui ha già ricevuto diverse minacce.

Da sottolineare che l‘attività di addestratrice di delfini per Gessica che la praticava fin da adolescente, per lei dopo l’incidente è stato un po’ tornare alle origini.

L’ hater ha pensato bene di scriverle queste parole:

“sta Put…na, fa l’addestratrice di delfini..le facessero fare la fine di quella di Rimini( la Notaro )..un po’ di cloro buttato dove dico e cambia idea..”

Ovviamente il mondo del web non poteva restare indifferente a una tale manifestazione di violenza anche se dietro una tastiera e in pochissime ore sono fioccati più di mille commenti.

Molti Vip infatti sia donne che uomini ,per citarne solo alcuni Selvaggia Lucarelli, Matilde Brandi, Eleonora Daniele, Mietta,

non si sono risparmiati per farle sentire la loro solidarietà:

“Brava” “Com’è possibile che esistano questi esseri spregevoli?”

e ancora

“Denuncia subito!”

Tantissimi fans si sono stretti intorno a Gessica per sostenerla e invitarla proprio a denunciare il fatto alla polizia postale in modo da non lasciare impunito un simile gesto, sottolineando come le donne non debbano lasciar correre nessuna manifestazione di violenza o minaccia, neanche quelle verbali.

Pare proprio che la Notaro sia decisa a chiedere giustizia, e sotto il post lo chiarisce bene:

“Penso sia ora che si assumano la responsabilità di ciò che dicono”

e aggiunge:

“E, per la cronaca,i veri animalisti sono altri”

Che dire, non si può non concordare con Gessica Notaro e riflettere come questo episodio dimostra come spesso dietro la tastiera è troppo facile varcare il limite dell’educazione e del rispetto del prossimo.