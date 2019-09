Gerry Scotti ha voluto anche la grande Valeria Marini con sè nell’avventura in ricordo di Mike Bongiorno. Il risultato è stato un intervento eccessivo sul viso

Il conduttore di Caduta Libera è bello proprio per la sua genuinità. Non è mai stato uno che ha puntato sull’estetica, ma sul talento, sull’educazione e sulla passione che l’ha sempre guidato nel suo lavoro. C’è però, a differenza sua, chi fonda la propria carriera sulla immagine. Valeria Marini è sicuramente una di queste, ecco cosa ha fatto per Gerry Scotti.

Valeria Marini, la foto con Gerry senza rughe diventa virale

Gerry Scotti sicuramente non si sarebbe aspettato di finire così. Il conduttore di Caduta Libera ha praticamente perso 30 anni con un’app che è solita usare spesso la showgirl Valeria Marini. Nelle sue foto, infatti, la Valeriona appare sempre perfetta, senza macchie e rughe nonostante non sia più una ragazzina: uso eccessivo di botox?

No Valeria preferisce sfruttare la magia della tecnologia con app e filtri che riescono a rendere la pelle giovane e perfetta, a volte però si esagera. Il filtro in questione, infatti, può alterare così tanto l’immagine da far sembrare le persone dei cartoni animati.

Gerry, rughe spianate e trucco sugli occhi

Siamo abituati a vedere quel filtro così potente su di lei, ma nessuno ha mai visto Gerry Scotti ridotto così. Sicuramente, dopo gli ultimi eventi della sua vita, il conduttore ha bisogno di un po’ di leggerezza e ilarità e anche una foto ultra modificata come quella che potete osservare sul fondo dell’articolo, può aiutare a stare più sereni.

Poche settimane fa, infatti, il figlio è rimasto vittima di un incidente in moto che gli ha provocato dei problemi alle gambe. Ora Edoardo sta bee e sta recuperando pian piano tutto.

Ecco per voi la foto che ha fatto sorridere anche Alfonso Signorini che non poteva fare a meno di considerarla sul suo account instagram. Facendo ironia, il giornalista ha paragonato Gerry tutto spianato a Balestra.