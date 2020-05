‘Calci e pugni contro un uomo’ Gerry Scotti violento: l’ira del conduttore catturato da un video di Striscia

Gerry Scotti e il video imbarazzante di Striscia La Notizia in cui perde la sua pacatezza e spiazza il pubblico distruggendo tutto!

Il celebre conduttore di quiz Mediaset, Gerry Scotti, è un personaggio molto amato della televisione italiana. Apprezzato da grandi e piccini, Scotti è l’emblema dell’educazione e della pacatezza.

Sono rare le volte in cui il conduttore tv ha perso le staffe e si è mostrato in una veste che non sembrerebbe essere la sua! Ricorderete sicuramente l’episodio in cui, con Gene Gnocchi, frantuma letteralmente il bancone di Striscia La Notizia lasciando a bocca aperta il pubblico.

Beh, quella volta l’incidente si era concluso con una grossa risata da parte di tutti, mentre adesso il video imbarazzante rilasciato da Striscia La Notizia ha lasciato sbigottiti i fan del conduttore.

Gerry Scotti spacca tutto

Il tg satirico di Canale 5 ha spulciato nel passato di Gerry Scotti e ha trafugato dagli archivi un video piuttosto imbarazzante.

Il conduttore compare scamiciato e accaldato, mentre affronta a muso duro un uomo al grido di “Ma tu chi sei?”. Gerry gli sferrò un vigoroso calcio nel sedere, dopo di che prende una mazza da baseball e sfascia tutto quello che gli sta intorno.

Le persone presenti, nel frattempo, si danno alla fuga tra urla di terrore. Lo sguardo del conduttore è truce! Eccolo nel video caricato dal sito di Striscia La Notizia GUARDA.

Il video di Striscia ritrae il conduttore in altre vesti

Eppure si tratterebbe di un clamoroso video, risalente a oltre 20 anni fa, registrato nel corso di uno spettacolo a Santo Domingo. Gerry, quindi, sarebbe protagonista di un filmato in cui recita una parte al teatro: il pubblico, però, è rimasto comunque spiazzato di vedere la rabbia negli occhi del buon conduttore.

In sottofondo, la voce della conduttrice Michelle Hunziker che evidenzia l’ironia della scelta del filmato, usato dagli autori di Striscia La Notizia per fare uno scherzo al celebre conduttore televisivo.