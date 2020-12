Nessuno si aspettava una cosa del genere! L’indiscrezione su Gerry Scotti lascia i fan basiti. Il conduttore è stato accusato di tradimento.

Gerry Scotti torna a Mediaset dopo un periodo negativo di convalescenza provocato dal virus che ha messo in ginocchio l’Italia. Ma le voci di corridoio sul suo ‘tradimento’ mettono in crisi i fan.

Il celebre conduttore, però, sarebbe adesso al centro dell’attenzione dei media, in quanto accusato di essere un “traditore”.

L’indiscrezione sta circolando in questi giorni e sta rivelando una novità assoluta sull’amatissimo Gerry.

Gerry Scotti accusato di tradimento

Gerry Scotti è da anni impegnato con le trasmissioni di Mediaset, che lo vedono come diretto protagonista dell’intrattenimento.

Assieme a Paolo Bonolis, infatti, Gerry domina il palinsesto di Canale 5.

Da quando è tornato in tv, dopo la guarigione dal terribile virus, però, una voce molto particolare sta circolando sul suo conto.

Scotti, infatti, è al momento accusato di essere un “traditore”. Ecco qual è il motivo.

L’indiscrezione spiega tutto

Anni fa, Mike Bongiorno definì Gerry Scotti il suo degno erede. Adesso, pare che quanto presagito da Mike potrebbe realizzarsi.

Secondo alcune indiscrezioni, Scotti starebbe prevedendo di passare da Mediaset a Rai.

Gerry Scotti sarebbe pronto per il grande salto. Il rumors riguarda la possibile conduzione di Scotti di una delle serate del prossimo Sanremo 2021.

Gerry potrebbe presentare il Festival della canzone italiana al fianco di Amadeus e di Fiorello.

Avremo modo di vedere, quindi, Gerry Scotti sul palco del Teatro Ariston nei prossimi mesi? Ancora nessuna conferma è arrivata da parte dell’amatissimo conduttore. Le indiscrezioni lasciano proprio immaginare che si tratti di un’ipotesi più che realistica.

Lo stesso conduttore ha rivelato in passato di avere avuto, l’anno scorso, la proposta da Amadeus ma purtroppo- essendo impegno con altri progetti lavorativi- non è stato possibile per lui accettare la proposta.

I fan non stanno nella pelle di scoprire le nuove e incredibili novità al riguardo e soprattutto se l’indiscrezione è vera.