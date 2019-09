Gerry Scotti, si tatua il suo volto sulla gamba sinistra: il gesto del fan diventa virale

Gerry Scotti, ‘il suo volto sulla gamba sinistra’: la foto del tatuaggio diventa virale sul web e manda in delirio i fan

Gerry Scotti è tra i conduttori più amati dal pubblico italiano, i quali quotidianamente accolgono il suo sorriso, la sua ironia, e la sua professionalità nell’intimità della loro casa.

Ultimamente al centro dei gossip, il conduttore pavese, è stato protagonista di un fatto davvero esilarante. Ecco che cosa è accaduto.

Gerry Scotti, il suo volto tatuato sulla ‘gamba sinistra’

Anche se è incerta l’origine del fenomeno, non è di certo la prima volta che spesso i fan di un determinato personaggio pubblico decidano di tatuarsi l’immagine o i nomi dei propri beniamini sulla pelle.

Una scelta azzardata, non sempre condivisa, spesso chi ama tatuaggi infatti è addirittura restio ad incidere i nomi dei propri familiari o dei propri ‘morosi’ figurarsi quelli di persone essenzialmente sconosciute.

Fatti simili sono accaduti con due protagonisti dello show di Maria De Filippi, Uomini e Donne e del Grande Fratello Vip, dove alcuni fan hanno deciso di tatuarsi i nomi di Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi, e quelli di Giulia Salemi e Francesco Monte due coppie che successivamente sono ‘scoppiate’.

Ma ogni scelta è personale, e per quanto assurda possa apparire è bene rispettarla. Come quella di un giovane fan, che non si è accontentato del semplice ‘nome’, ma si è spinto oltre facendosi tatuare il volto dell’amato conduttore accompagnato dalla scritta ‘Chi vuol essere milionario’.

Il fan si tatua il volto del conduttore sulla gamba, la foto è virale

Una follia, un po trash definita da molti, quella del fan che ha deciso di tatuarsi sul polpaccio della sua gamba il volto del celebre conduttore.

Un gesto d’affetto o un amuleto portafortuna con il quale si augura di poter diventare milionario un giorno. Che la fortuna lo assista!

Ecco la foto pubblicata su Twitter, diventata in queste ultime ore virale: