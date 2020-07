Gerry Scotti, brutto incidente ‘Ha una gamba rotta’: costretto alle stampelle

Le foto allarmanti hanno subito fatto il giro del web. Gerry Scotti, amatissimo conduttore, si è mostrato in stampelle nel backstage di Tu sì que vales

In questi giorni, la troupe di Tu si que vales è impegnata con le registrazioni delle puntate che andranno in onda il prossimo autunno su Canale 5. Belen Rodriguez ha condiviso una serie di IG che mostrano Gerry Scotti con un tutore alla gamba.

Cosa è successo al noto conduttore? Le immagini della showgirl argentina preoccupano i follower.

Belen Rodriguez, il video che preoccupa i fan

Il prossimo autunno andranno in onda su Canale 5 le nuove puntate dell’amatissimo programma condotto da Alessio Sakara, Martin Castrogiovanni e Belen Rodriguez. Confermata anche la giuria formata da Gerry Scotti, Rudy Zerbi, Teo Mammucari e dalla padrona di casa Maria De Filippi mentre per quanto concerne la giuria popolare è presieduta da Sabrina Ferilli.

In queste settimane, la showgirl argentina ha condiviso una serie di Stories su Instagram che immortalano i momenti più importanti dietro le quinte. In una delle clip, si intravede il conduttore pavese con un tutore alla gamba mentre cammina in stampelle. Cosa è successo?

Cosa è successo a Gerry Scotti?

Le immagini pubblicate sul noto social network della showgirl argentina hanno preoccupato, non poco, il popolo del web. La foto in questione ritrae Gerry Scotti dietro le quinte di Tu si que vales con un grosso tutore e per camminare si aiuta con le stampelle.

Non sono ancora chiari i motivi per i quali il conduttore pavese indossa quell’enorme tutore e, il diretto interessato, non ha ancora rilasciato alcuna dichiarazione in merito. In attesa di ulteriori aggiornamenti, i fan non possono che augurargli una pronta guarigione.