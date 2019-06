Gerry Scotti ‘È tornato single’: finita la storia d’amore, dramma a Caduta Libera

Brutte notizie per Gerry Scotti. Nemmeno il tempo di assaporare la felicità, che gli è sfuggita di mano. La notizia ha intristito Caduta Libera

Gerry Scotti sta conducendo un programma di successo. Il suo Caduta Libera è il programma più seguito della sua fascia oraria. Un successo che l’ha ripagato di tanti anni di carriera. Il suo nome è una garanzia. Grazie al suo programma tante persone hanno ricevuto premi in denaro e notorietà. Uno di questi è proprio Niccolò Scalfi. Dopo la bella notizia del suo fidanzamento, purtroppo è arrivata poche ore fa una bruttissima notizia, un’inaspettata separazione.

Niccolò e Sara la fine della loro storia

Il giovane campione Niccolò sta per battere ogni record televisivo, sia per il numero di presenze sia per quanto riguarda la parte economica.

Scalfi infatti, ha accumulato un montepremi notevole, oltre 500 mila euro, sommando tutte le vincite ottenute nel quiz televisivo.

Proprio nella puntata di Sabato scorso, Niccolò ha presentato a Gerry Scotti ed al pubblico del programma la sua nuova fidanzata Sara. Ma a quanto pare la loro relazione non è durata!

Durante la presentazione il noto conduttore facendo riferimento alla madre del giovane campione ha detto:

“La sua mamma l’ha presentata agli autori dicendo che è la nuova uscente di Nicolò, chissà che cosa vorrà dire…”.

Ad oggi è chiaro quello che intendeva la mamma di Niccolò.

La presentazione di Sara a Caduta Libera

Il campione si è mostrato piuttosto impacciato durante la presentazione di Sara su Canale 5.

Ma proprio questo gesto ha dato alla ragazza una certa popolarità ed in molti hanno iniziato a scriverle tramite social per sapere come stava andando la relazione con Scalfi.

E’ stata proprio lei a fare chiarezza sulla situazione ed a raccontare come stavano in realtà le cose tra loro due.

Infatti la puntata andata in onda qualche giorno fa, in realtà è stata registrata un paio di mesi fa e la ragazza ha rivelato che oggi non è più così ma si sono lasciati.

Non sembra essere molto fortunato in amore Niccolò, al contrario del quiz show in cui invece è andato alla grande, anche se secondo alcune indiscrezioni che circolano la scalata al successo di Scalfi dovrebbe finire verso metà Luglio.

Infatti a quanto pare il giovane campione è stato sconfitto ma non ci resta che attendere per scoprire da chi!