Gerry Scotti ‘Dopo gli esami clinici’: il suo peso supera il quintale lo rivela a Gente, ma lui sta bene così

Gerry Scotti, celebre conduttore italiano, ha rivelato qual è, a parer suo, il segreto per vivere in pace con se stessi. Ecco cosa ha detto

Gerry Scotti è uno dei conduttori Italiani più amati degli ultimi anni, domina ormai i palinsesti Mediaset (canale 5 in special modo) da tempo immemore. Gerry Scotti è così amato anche per la sua ironia e, in particolar modo, per il suo sapersi prendere in giro a causa della sua forma fisica.

Il settimanale Gente ha intervistato Gerry Scotti nel mentre è intento a godersi un pizzico di buon relax al mare e il conduttore ha affermato che, chili più o chili meno, non ha nessun problema nel farsi vedere in costume.

Gerry attualmente è in vacanza con la compagna Gabriella, i figli Beatrice e Filippo e alcune loro conoscenze. Ironizzando, Scotti ha detto:

“Sono un uomo di peso e mi prendo con leggerezza”.

Scotti ha successivamente svelato qual è, a suo parere, il segreto per rimanere in pace con se stessi. Il conduttore, che ha compiuto 63 anni poco tempo fa, ha affermato:

“Una volta che i miei esami clinici dicono che sto bene nel mio quintale, non ambisco certo a fare gare di corsa o ad andare in surf. Il segreto per vivere serenamente è stare in pace con sé stessi, ognuno con la fisicità che Dio gli ha dato”.

Gerry Scotti prende le decisioni sia di cuore che di testa

Gerry è proprio un uomo saggio e il mondo dello spettacolo avrebbe bisogno di più persone come lui e, ha continuato:

“Questa mia fisicità fa sì che io prenda le mie decisioni oltre che di cuore e di testa, anche di pancia. Sono attaccato ai valori materiali buoni, quelli ereditati da mio nonno contadino e mio padre operaio”

Nelle istantanee pubblicate sul settimanale Gente non c’è il figlio Edoardo che, solo mesi fa lo ha terrorizzato parecchio per un incidente in moto. Nel tremendo impatto, il giovane ha riportato una frattura alla gamba, ma, attualmente, ha quasi ripreso totalmente l’uso dell’arto.