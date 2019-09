Gerry Scotti colpito allo stomaco, in lacrime davanti a tutti: il dolore per la perdita è troppo forte

Gerry Scotti in lacrime, il conduttore di Caduta Libera scoppia a piangere durante una puntata del suo programma, ecco cosa è successo

Gerry Scotti è uno dei conduttori più amati e seguiti dal pubblico italiano. Il conduttore infatti ha ottenuto il suo successo per la sua simpatia e il suo dedicarsi anima e corpo al lavoro che ha sempre sognato fin da piccolo. Una notizia però ha fatto preoccupare i suoi seguitissimi fan, che hanno visto il conduttore di Caduta Libera scoppiare in lacrime durante il programma.

Gerry Scotti lacrime in puntata

E’ uno dei conduttori più quotati di sempre Gerry Scotti per questo il collega e amico l’ha voluto per un’occasione così speciale. Il programma su Canale Cinque, Caduta Libera ha ottenuto il suo successo grazie al conduttore. Spesso e volentieri, sopratutto nel mese di agosto, il conduttore infatti ha dovuto lottare con gli ascolti, con un altro programma sulla Rai condotto da Marco Liorni.

I due si sono contesi gli ascolti fino alla fine, ma entrambi hanno ottenuto riscontro positivo dal pubblico.

Gerry, il ricordo di Mike Bongiorno

Il conduttore grazie al successo ottenuto con il programma, oggi è impegnato su diversi fronti, come appunto il programma dedicato interamente a Mike Bongiorno,condotto dallo stesso Gerry e Maurizio Costanzo. Un programma interamente dedicato ad un grande amico e collega, scomparso a causa di un infarto l’8 settembre del 2009, circa 10 anni fa.

Maurizio Costanzo, in occasione dello speciale per Mike Bongiorno, ha fatto delle dichiarazioni sul suo collega defunto, il quale hanno smosso il cuore di Gerry, che in pochi secondi è scoppiato in lacrime

“Non c’è nessuno meglio di te”

Un momento molto delicato per Gerry che, essendo di animo sensibile, si è commosso sulle parole del suo collega, Maurizio Costanzo:

“Gerry ti ho voluto accanto a me perché non c’è nessuno meglio di te che può raccontare Mike. Non l’ho detto io, lo ha detto lui”

Il conduttore è scoppiato in lacrime mentre il collega Costanzo gli ha rivelato questo:

: “Gerry, lo sai cosa ho detto di te già una volta? Ho detto che tu sei il mio giusto erede”

Un emozione grandissima per Scotti che non è riuscito a trattenere le lacrime sulle belle parole di Maurizio Costanzo.