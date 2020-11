Gerry Scotti peggiorato, ricoverato in terapia intensiva: ‘Difficoltà respiratorie’

Il conduttore di Caduta Libera aveva rivelato a tutti della malattia con un post sui social. Adesso Gerry Scotti fa preoccupare tutti i fan.

Una notizia che è arrivata come una doccia fredda. In tanti avevano notato uno strano silenzio dopo l’annuncio del contagio. Adesso però, dopo un breve periodo da asintomatico, Gerry è stato ricoverato.

Gerry Scotti sta facendo preoccupare tutti i fan. Anche il conduttore di Chi vuol essere milionario, come Carlo Conti, è stato costretto al ricovero.

Gerry Scotti ricoverato in terapia intensiva

Erano giorni che i fan di Gerry Scotti si chiedevano quali fossero adesso le sue condizioni. Dopo l’annuncio della positività sui social, il noto conduttore non ha più aggiunto alcun aggiornamento sulla sua salute. Il conduttore ha rivelato della sua positività parecchi giorni fa, il 26 ottobre.

Secondo le indiscrezioni riportate dal sito Tpi, Gerry è stato ricoverato nel reparto di terapia intensiva per una decina di giorni in seguito ad un aggravarsi delle suo condizioni.



Scotti pare palesasse, com’è comune nelle persone che si ammalano di questo brutto virus, difficoltà respiratorie.

Gerry, come sta ora?

Lo stesso sito però rivela che adesso la situazione del conduttore sarebbe lievemente migliorata dopo ben 10 giorni in intensiva. Gerry sarebbe stato trasferito in un altro reparto. E’ stato uno dei primi personaggi del mondo dello spettacolo a rivelare della sua positività e sono giorni che il suo silenzio ha tenuto l’Italia con il fiato sospeso.

Purtroppo col Covid-19 non si può stare mai tranquilli. La situazione può peggiorare da un momento all’altro anche per chi apparentemente non presenta alcun sintomo. Anche Carlo Conti sta meglio e probabilmente, venerdì prossimo lo vedremo sul palco di Tale quale show. Il conduttore ha annunciato, poche ore fa, il suo ritorno a casa dopo il ricovero insorto per un aggravamento dei sintomi.

Non possiamo che fare i nostri auguri a Gerry, Conti e a tutti quelli che purtroppo stanno combattendo contro questa brutta bestia.