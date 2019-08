Gerry Scotti si lascia andare e racconta della sua attuale compagna. Dopo anni di riservatezza, ci svela i dettagli della sua vita con lei.

Gerry Scotti, all’anagrafe Virginio Scotti, è forse il presentatore televisivo più amato dal pubblico italiano. Al timone di numerosi programmi di successo, Gerry entra nella case degli italiani almeno 300/365 giorni all’anno.

Ciò nonostante, a parte la fine del suo matrimonio (che gli è costata tanto dolore), poco o nulla è mai trapelato della sua vita privata e delle persone con le quali condivide la propria esistenza. Solo nel corso di una recente intervista, Gerry ha deciso di raccontare ai suoi fan qualcosina che riguarda la sua nuova compagna: Gabriella Perino.

Apprezzato non solo per le sue doti professionali, Gerry Scotti è noto per il suo carattere allegro, auto-ironico, piacevole. Una persona sempre disponibile, ma fin troppo riservato per quanto riguarda la sua vita privata. Solo di recente ha fatto un’eccezione e ha reso noto al suo pubblico alcuni particolari relativi alla sua famiglia.

Chi è la nuova compagna di Gerry Scotti

Il conduttore di Caduta Libera e di tanti altri tra i programmi più seguiti della televisione italiana (anche accanto a presentatrici del calibro di Maria De Filippi, “Tu Si Que Vales”) ha rilasciato un’intervista in cui per la prima volta si è lasciato andare a dichiarazioni relative alla propria vita privata e alla donna che è al suo fianco.

Si tratta di Gabriella Perino, 54 anni, di professione un architetto. Anche lei ha un precendente matrimonio alle spalle e due figli da suo ex marito. Gerry ha incontrato Gabriella nel 2004, i loro figli frequentavano la stessa scuola. Questa la dichiarazione rilasciata da Gerry:

“Il nostro ritrovarci è stato ineluttabile: ci conoscevamo fin da ragazzi, e siamo finiti, a un certo punto, ad affrontare le stesse problematiche, essendo entrambi separati con figli. Ora siamo felici per la serenità che viviamo insieme vedendo i nostri ragazzi crescere sereni e uniti”

Gerry Scotti, come Gabriella, si è separato dalla prima moglie – Patrizia Grosso – dalla quale ha avuto un figlio, Edoardo Scotti. Dalle parole rilasciate dal presentatore si evince la sofferenza che ha comportato la fine del suo matrimonio, una separazione che per lui non è stata per nulla semplice:

“Quando ho capito che si era rotto un vaso che non si sarebbe più aggiustato ne ho sofferto molto. Non mi sono mai vergognato di niente, ma quando mi sono separato per poi arrivare al divorzio mi vergognavo di aver finito la storia della mia famiglia. Ho dovuto fare le valigie e uscire da casa mia, il posto dove era nato e viveva mio figlio”

Poi è arrivata Gabriella! In realtà, Gerry Scotti conosceva Gabriella fin da quando erano ragazzi, ma è stato il loro incontro a far scattare la scintilla sentimentale. Anche se le loro uscite “pubbliche” sono pari a zero, dal 2004 i due sono inseparabili.

Sono in molti a sperare che Gerry e Gabriella possano convolare a nozze, ma il presentatore ha più volte dichiarato di stare bene così, di essere felice e di voler continuare a vivere gioiosamente la sua vita insieme alla compagna Gabriella Perino.