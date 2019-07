Gerry Scotti delude la compagna Gabriella: ‘Ha rotto la promessa’

Nessuna vacanza per Gerry Scotti. Quest’anno il conduttore di ‘Caduta libera’, preserale di Canale 5 trasmesso ogni giorno alle 18:45, si dedicherà ad una vacanza romantica con la sua dolce metà: l’architetto Gabriella Perino, accanto a lui dalla bellezza di quindici anni.

Lo zio della Tv, difatti, si ritrova ad essere super impegnato con la versione estiva del suo programma che , per rammentare il rumore dei tuffi, è stato ri-appellato Caduta libera splash.

Ha ammesso Gerry Scotti:

Ha confessato, adesso che con il suo show lotta a colpi di share con il preserale di Raiuno Reazione a catena, condotto da Marco Liorni. Una lotta ad armi pari, che pare entusiasmare il pubblico.

L’unica – probabilmente – a non essere troppo entusiasta di questa estate negli studi televisivi è proprio Gabriella:

Ha detto Scotti, che il 7 agosto soffierà su sessantatré candeline.

Una maniera per farsi perdonare dalla sua dolce metà, tuttavia, Gerry l’ha trovato.

«Sotto Ferragosto, il 13,14, 15 e 16, andranno in onda delle puntate speciali registrate. Lì, Gabriella e io organizzeremo una piccola fuga… Alla fine, oggi rispetto al passato è cambiato il modo di fare le vacanze: si fa tutto a pezzetti, magari si stacca per un weekend lungo, poi si è subito pronti per ricominciare a lavorare. E non mi dispiace»