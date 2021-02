L’amatissimo conduttore pavese ritorna sui social con uno scatto che ha emozionato i followers, la prima foto insieme alla piccola Virginia.

Gerry Scotti è tra i conduttori più popolari del piccolo schermo e tra i più amati dal pubblico italiano.

Dopo essere stato lontano dai social per oltre un mese, è finalmente ritornato con un dolcissimo scatto che ha conquistato tutti.

Il conduttore di Caduta Libera si è così mostrato per la prima volta sul suo profilo Instagram insieme alla sua nipotina, la piccola Virginia che a breve compirà due mesi.

Gerry Scotti un ‘nonno impegnato’

Come annunciato dallo stesso conduttore e dal settimanale gente il mese scorso, l’amatissimo presentatore di Mediaset, ha trascorso le sue feste in dolce compagnia, quella della nuova arrivata in casa Scotti, Virginia.

La primogenita di suoi figlio Edoardo e di sua moglie Ginevra Priola è nata infatti lo scorso 15 Dicembre 2020, portando un’immensa gioia in famiglia.

Si dice un nonno ‘super impegnato’, Gerry Scotti nel suo post pubblicato poche ore fa, impegnato a prendersi cura della nipotina che porta il suo nome.

Sarebbe dunque questo il motivo che l’ha tenuto lontano per tutto questo tempo dai social.

Lo scatto commuove i followers

Il conduttore pavese ha sorpreso tutti con il suo ritorno su Instagram, in cui si è mostrato mentre spinge la carrozzina di Virginia durante una rilassante passeggiatina domenicale al parco.

La foto ha subito conquistato oltre 168mila like, e decine di commenti da parte dei fan in cui emozionati esprimono la loro gioia verso Gerry Scotti invitandolo a godersi questi momenti insieme a lei:

‘per una nipotina non c’è complice migliore di un nonno che la ama, caro @gerryscotti e lei saprà ricompensare con una delle più potenti strette di mano che esistano, con la sua manina intorno al tuo dito’

ha scritto un utente, e ancora il commento del suo collega Rudy Zerbi che ha suscitato l’ilarità del pubblico:

‘Voglio essere tuo nipote!!!’

poi la replica del conduttore di Caduta Libera:

‘Sei già nel mio testamento’

Una foto che è arrivata dritta al cuore dei fan, che non vedono l’ora di scorgere il suo dolce visino tra le braccia del super nonno Gerry Scotti.