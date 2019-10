Gerry Scotti ‘Ruba le mutande delle donne, un pervertito’: l’infamante accusa social per il conduttore di Caduta Libera

Il conduttore del fortunato programma Caduta Libera, Gerry Scotti, è stato vittima di pesanti insulti via web. Vediamo nei dettagli cosa è accaduto.

Gerry Scotti è molto amato dal pubblico dei programmi che conduce e da tutta la tv italiana in generale. Adesso però ha subito un duro attacco sui social con parole molto infamanti. Scopriamo cosa è successo.

Un’estate frenetica per Gerry Scotti

Gerry Scotti il 63enne pavese non si può dire che abbia avuto molti periodi inoperosi durante la carriera.

In radio prima, e in tv a partire dagli anni 80 è sempre tato presente con programmi di gran successo.

Soprattutto game show famosissimi come Chi Vuol Essere Milionario o Passaparola.

Anche questa estate è sempre stato presente in fascia preserale con il seguitissimo Caduta Libera che ha visto avvicendarsi alcuni campioni diventati delle icone social come Nicolò Scalfi ,,, o l’attuale campione Gabriele Giorgio con cui Gerry inscena delle esilaranti gags.

Anche nella stagione invernale il quiz continuerà e vedrà un Gerry Scotti brillante e simpatico con il pubblico a casa e in studio come è sua abitudine.

L’attacco via web che ha fatto parlare

Il rubicondo Gerry è dunque amatissimo dal pubblico proprio per la sua simpatia che si unisce alla grande professionalità ed educazione, percui quello che è accaduto sui social lascia tutti basiti.

Il conduttore di Caduta Libera infatti secondo quanto riportato da Kontrokultura avrebbe subito delle feroci accuse sui social.

Non sono molto gli haters di Scotti bisogna ammettere ma quelli più agguerriti hanno una lingua davvero tagliente.

Questa volta sulla pagina social del programma di Canale 5 un hater avrebbe scritto un commento infamante:

“Qualcuno mi spiega perché la faccia di Gerry Scotti sembra quella di un anziano pervertito in cerca di mutande da rubare?”

Il leone da tastiera forse si riferiva proprio all’umorismo di Gerry che fa spesso battute divertenti e scherza sia con gli autori che con i concorrenti ed il pubblico in studio senza però mai risultare volgare o maleducato.

Gli altri fan infatti sono rimasti basiti dal commento del tutto fuori luogo dell’hater e per ora né il conduttore né lo staff del programma hanno commentato.

I progetti futuri

Gerry Scotti ha appreso una brutta notizia che non pare però avere delle conseguenze per lui, nemmeno indirette.

Stiamo parlando del grosso risarcimento che Mediaset dovrà pagare ad un programma inglese da cui pare sia stato plagiato il famoso Passaparola, nella versione spagnola.

Oltre ai penseri su questa faccenda però Gerry continuerà a dedicarsi oltre che ai programmi tv, anche al suo impegno sociale sia per la lotta ai tumori che per la promozione della cultura italiana.

Ha rivelato che la compagna Gabriella Perino sarebbe rimasta di sasso quando ha saputo di tutti gli impegni di questa estate di Gerry:

“Ma avevi detto che dopo i 60 anni avresti lavorato di meno addirittura lavorare più di prima…”

Chi ama il proprio lavoro ha esattamente questo destino.