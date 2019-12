Che fine ha fatto Maria Amelia Monti? Ecco che vita fa oggi la bravissima attrice di successo degli anni ’90

È stata una delle attrici più amate e apprezzate della televisione italiana degli anni ’90. L’attrice infatti è stata sempre apprezzata per la sua simpatia e la sua bravura. Oggi di lei se ne parla purtroppo molto poco, infatti dopo il successo avuto grazie ai numerosi film, si sono perse le tracce. Ma che fine ha fatto l’attrice?

Maria Amelia Monti che fine ha fatto?

La bravissima attrice di grande successo negli anni 90 però oggi non si sa quasi più niente. L’artista classe 1961, nonostante si siano perso le tracce, oggi ha finalmente terminato ole riprese del suo nuovo film “Se mi vuoi bene”, film di cui è protagonista con il bravissimo Claudio Bisio, Sergio Rubino e Flavio Insinna.

Ospite da Caterina Balivo ha anche parlato della sua vita privata e del rapporto speciale che ha ancora con il bravissimo conduttore Gerry Scotti. I due infatti hanno un rapporto speciale, lo ricordiamo infatti anche in alcune fiction dove hanno lavorato insieme e dove spesso interpretavano marito e moglie. I due per un periodo infatti sembravano per davvero sposati per il rapporto e per la sintonia che avevano sul set.

Il rapporto con Gerry Scotti

Per anni i due hanno lavorato insieme in diverse sitcom come appunto Finalmente Soli dove il pubblico hanno apprezzato tantissimo. La stessa attrice ospite dalla Balivo a Vieni da Me, ha infatti dichiarato di avere un bellissimo rapporto d’amicizia e che alcuni addirittura avrebbero insinuato in un vero rapporto tra i due.

Ma come ha tenuto a specificare Maria, tra Gerry e lei non c’è stata mai niente se non che un semplice e bellissimo rapporto d’amicizia che dura ormai da anni.