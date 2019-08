‘Dai un fastidio tremendo…’ Gerry Scotti rimproverato per il gesto a Caduta Libera

‘Dai un fastidio tremendo…’ Gerry Scotti rimproverato per il gesto a Caduta...

Il famoso conduttore di game show Gerry Scotti è finito nel mirino per quel gesto abitudinario che infastidisce i telespettatori

Gerry Scotti amatissimo conduttore di canale cinque, dopo lo stop di una settimana per le vacanze di Ferragosto dove Mediaset ha mandato in onda alcune repliche di Caduta Libera, è tornato sugli schermi con la versione Splash dello show.

Gerry Scotti e il ritorno sul piccolo schermo

I telespettatori dell’amatissimo game show presentato da Gerry Scotti, dopo una settimana di repliche, sono tornati a divertirsi durante il preserale di canale cinque ammirando le fenomenali performance del famoso campione Christian Fregoni.

Il ragazzo ventisettenne proveniente da Brescia con le sue incredibili abilità, mostrate a Caduta Libera, ha già vinto oltre i 200 mila euro.

Il conduttore nel mirino degli haters

Il seguitissimo Gerry Scotti, conduttore amato da tutti, da qualche ora però è diventato bersaglio degli haters che lo hanno rimproverato per un gesto consuetudinario. Sul profilo Instagram del programma Caduta Libera è stata pubblicata una nuova foto rappresentante il conduttore pavese Gerry intento a dare il bentornato dopo la settimana di pausa per le vacanze di Ferragosto.

Oltre ai tanti commenti di stima e ammirazioni sono apparse anche offese per la sua forma fisica. Ma quello che ha attirato di più l’attenzione è stato il commento di una follower che ha rimproverato il conduttore del game show per la sua brutta abitudine di fischiare in studio. Questo vizio infastidisce moltissimo la telespettatrice tanto da spingerla a lamentarsi tramite social chiedendo pubblicamente di smettere di farlo:

Gerry Scotti ti prego non fischiare più in trasmissione da un fastidio tremendo

Una cosa è certa, fischio o no, il game show Caduta Libera Splash di canale cinque condotto da Scotti va a gonfie vele tanto da vantare uno share così alto da superare dopo molto tempo la prima rete della tv di stato.