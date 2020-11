Gerry Scotti, parla Mara Venier: svelate in diretta le sue reali condizioni di salute

Mara Venier svela di aver ricevuto un messaggio da Gerry, in diretta a Domenica In. Svelate le sue reali condizioni di salute.

Il conduttore pavese è ancora ricoverato, ma pare ci siano buone notizie: l’ha confessato Mara Venier in diretta svelando come sta realmente Gerry Scotti.

Giorni difficili per il conduttore pavese, il quale ha trascorso l’ultima settimana in Ospedale per via dell’aggravamento dei suoi sintomi. Le sue condizioni hanno richiesto un ricovero preventivo, così come è stato per Carlo Conti, dimesso da pochi giorni.

A parlare delle sue condizioni è Mara Venier, la quale ha rotto il silenzio durante il suo talk Show domenicale su Rai 1, Domenica in.

Il messaggio dall’ospedale

Come è noto, negli ultimi giorni il sito Tpi aveva diffuso la notizia secondo la quale il conduttore di Caduta Libera fosse stato ricoverato in terapia intensiva.

Una notizia immediatamente smentita tramite una dichiarazione rilasciata a Fanpage da un membro del suo ufficio stampa. Massimo Villa. Questo ultimo ha voluto far sapere al pubblico che Gerry Scotti non ha mai messo piede in terapia intensiva e che le sue condizioni sono invece migliorate.

L’addetto del suo ufficio stampa ci ha tenuto a precisare che Gerry è stato colpito il in maniera ‘abbastanza tosta’, ciò nonostante non è mai stato a rischio.

Mara Venier, la notizia in diretta: come sta il presentatore pavese

La diretta di Domenica In del 15 Novembre, è stata interrotta da un messaggio pervenuto alla Zia Mara dallo stesso Gerry Scotti.

Felice della notizia, Mara ha comunicato al pubblico che il conduttore Pavese era in quel momento sintonizzato su Rai 1, guardando la diretta. Quanto alle sue condizioni ha rivelato di stare molto meglio e che nella giornata di oggi, lunedì 16 Novembre, sarà dimesso dall’Ospedale ove è ricoverato:

‘Ci sta guardando, domani esce dall’ospedale’

ha detto sollevata la Venier. Una notizia che ha tranquillizzato e fatto tirare un sospiro di sollievo al pubblico che tanto ama Scotti e attende il suo ritorno in Tv.