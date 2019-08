‘Mi vergognavo…’ Gerry Scotti, la verità sulla separazione dalla moglie: il dramma privato

Gerry Scotti, celebre conduttore Mediaset, racconta del perché è finita con la sua ex moglie Patrizia Grosso. Ecco cos’è successo

Gerry Scotti, a differenza di molti suoi colleghi, ha letteralmente dominato l’estate 2019 grazie al programma Caduta Libera Splash. Tuttavia, della sua vita personale conosciamo ben poco. Una delle cose che però si conoscono di più della vita privata del conduttore è che scelse di separarsi da Patrizia Grosso, la sua prima moglie, anni fa.

Tuttavia la fine della loro vita coniugale ancora adesso scatena parecchio e particolare interesse: il motivo principale è la causa di quella separazione.

In un’intervista Gerry Scotti ha parlato di tutte le sue responsabilità come marito

In una intervista rilasciata qualche tempo fa, l’artista Mediaset ne ha approfittato per spendere belle dichiarazioni rivolte alla sua ex moglie, inserendola nella lista tra le cinque donne che sono appartenute ufficialmente alla sua vita sentimentale.

In particolar modo, Patrizia Grosso è stata la moglie (per rito religioso) di Gerry Scotti addirittura per 18 anni. Il conduttore pavese e la donna si sposarono nel 1991, e insieme hanno concepito un figlio, Edoardo, venuto alla luce l’anno successivo.

Sebbene sia passato molto tempo, tutti coloro che stimano il conduttore di Canale 5 non conoscono la reale ragione che ha spinto i due a scegliere la via della separazione.

Difatti, immediatamente dopo l’allontanamento, quando si facevano vedere davanti alle telecamere, sono sembrati sempre molto affiatati ed innamorati.

Le pratiche ufficiali per la separazione giunsero nel 2002

Le pratiche ufficiali per la separazione sono giunte nell’anno 2002, allorchè la Grosso ha confessato a Scotti di essersi innamorata di un’altra persona. Ma c’è da specificare che i due avevano già creato una certa distanza negli anni precedenti.

Il conduttore di Caduta Libera Splash, in un’intervista a un noto settimanale di gossip, ha dunque confessato le cose, dicendo tutta la verità. Il pavese sa fin troppo bene che se il matrimonio con Patrizia è giunto al termine è stato per colpa sua, essendo costantemente impegnato a lavoro e trascurando l’ex moglie.